大陸海拔最高「光儲熱互補」 100萬千瓦太陽能青海開工

大陸央視新聞用戶端29日報導，大陸海拔最高光儲熱互補項目——華電大柴旦100萬千瓦太陽能項目28日正式開工建設，這也是青海省最大的源網荷儲示範項目。 這裡所說的源網荷儲，指的是以「電源、電網、負荷、儲能」為整體規畫的新型電力運行模式，通過精準控制社會電力系統中的用電負荷和儲能資源，提高新能源發電量消納能力。 華電大柴旦太陽能專案位於海拔2700米左右的青海省海西州，總裝機規模為100萬千瓦，是大陸海拔最高的光儲熱互補項目。通過配套建設儲能以及鍋爐供熱、儲熱系統，進行供熱、供氣、儲熱、儲氣，可以逐步替代小型燃煤鍋爐，向周邊企業提供可靠蒸汽。 華電（海西）新能源有限公司總經理、黨委副書記 梁振飛說，項目建成後，可以有效改善地方企業用能現狀，緩解高峰電力缺口，降低用能成本。 青海省海西州風光資源豐富，但受限於本地電力消納及外送條件影響，新能源利用率偏低，而當地化工產業在生產過程中需要大量熱蒸汽供應，目前均由小型燃煤鍋爐供應，通過建設光儲熱互補項目，不僅解決了企業的用能需求，還實現了能源的清潔替代，為中國高海拔地區新能源消納提供了新路徑。