新北抽查50件中秋禮盒 1件過度包裝、最高可罰15萬

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今天是中秋節，新北市環保局呼籲民眾避免購買過度包裝的產品，以免增加環境負擔。中秋節前夕，環保局至轄內百貨商場、量販店等店家隨機抽查50件商品，發現連珍的金芋滿堂禮盒有過度包裝情形，已違反「資源回收再利用法」規定，依法最高可開罰15萬元。

環保局表示，依據資源回收再利用法第13條及第14條暨前行政院環境保護署公告「限制產品過度包裝」規定，糕餅禮盒及加工食品禮盒等5類產品之包裝體積比值必須為1以下，且糕餅禮盒及電腦程式著作光碟包裝層數須在3層以下，化粧品、酒類及加工食品禮盒包裝層數須在2層以下。

本次抽查50件商品，其中1件過度包裝，為連珍的金芋滿堂禮盒，其體積比值為2.37，已超過規定，環保局除依法函請業者陳述意見及移交所在地主管機關進行複查，倘確認違規行為屬實，最高可處15萬元罰鍰並命限期改善。

環保局說明，在相關法規公告實施後，禮盒過度包裝情形已有顯著改善，但業者仍應審慎檢視產品包裝，且考量禮盒回收性，環保局鼓勵業者使用單一材質進行設計包裝。業者如對商品是否過度包裝有疑慮，可至環境部環境管理署「一次用產品源頭減量宣導網」。

環保局也呼籲民眾在購買禮品時，應掌握「一多三少」原則，即「產品份量多、包裝材料少、包裝種類少、包裝印刷少」，另外也期待民眾落實減廢三招─「自備、重複及少用」，為保護環境盡一份力。