中秋連假迎風面雲量多 大台北偶有短暫雨

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氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(28日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，「中秋連假」〔今日至下週日(29至1日)〕微弱東北風影響，迎風面雲量稍多，東半部有局部短暫雨，大台北局部地區亦偶有短暫雨的機率，背風面桃園以南晴時多雲、近山區午後有局部短暫陣雨。西半部白天仍偏熱，下週日北台稍轉涼；今日各地區氣溫：北部24至36度、中部23至35度、南部23至35度、東部21至34度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週一(2日)北台灣雨後多雲，花東有局部雨；中南部多雲時晴、山區午後有局部短暫陣雨；下週二(3日)水氣減少、各地晴朗穩定；下週一、二各地早晚偏涼。下週三(4日)水氣漸增，北部、東半部轉雨；下週四、五(5、6日)迎風面雨勢大，背風面亦有明顯降雨。

吳德榮提及，最新(28日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，菲律賓東方海面熱帶擾動發展成颱的機率高，其系集平均路徑偏西進行，穿過巴士海峽，下週三至週五(4至6日)影響最大，但影響程度與其有多靠近陸地及其當時強度有關。

最新美國(GEFS)系集模式模擬則顯示，熱帶擾動除了偏西進行的的機率外，在距離呂宋島東方約1千里處，亦有向北迴轉遠離的機率。此皆為10天內的系集模擬，完整反映其「不確定性」，應持續觀察模式的調整，勿急下定論！