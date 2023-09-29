超微、輝達領軍衝高 美股回神 台積ADR笑了

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美國長短期公債殖利率向下修正，讓擔心利率居高不下的投資人得以緩解壓力，在市場資金流入科技股搶反彈下，華爾街道瓊等4大主要指數，周四（9/28）終場都收高。

道瓊工業指數上漲116.07點或0.35%，以33,666.34點作收。標準普爾500指數上揚25.19點或0.59%，收4,299.70點。科技股那斯達克指數上漲108.43點或0.83%，收13,201.28點。費城半導體指數揚升59.58點或1.77%，收3,420.99點。

消息面方面，美國汽車工人聯合工會（UAW）考量下修調薪幅度，從原先爭取約4成下修至30%，與福特汽車一度擬調薪20%愈趨逼近，顯示勞資雙方有機會達成調薪目標的轉寰協議。

另外，美國政府面臨「關門」窘境已倒數計時，由於國會之參、眾兩院迄目前仍未達成短期融資協議，且兩院歧見仍深，使白宮方面似已有心理準備。

不過，市場對政府「關門」之舉，比較關心的事，卻係該風波是否間接影響Fed（聯準會）利率決策而暫停升息？而部分Fed官員已陸續釋出鴿派訊息觀察，今年底之前否再升息已平添變數。

經濟數據方面，美國消費者支出普遍下修趨勢，已使過去3年的首季GDP數據將全面向下調整。另外，今年第二季的實質GDP終值係年增2.1%，低於市場預期。

個股表現方面，備受台股投資人關注的輝達、AMD、台積電ADR、聯電ADR，分別上漲1.46%、4.78%、1.14%及2.32%。另外，英特爾、谷歌、META、高通與博通等，也分別揚升1.65%、1。27%、2.09%、1.75%及1.86%。

表現較差者，包括波音、美光與網飛等，分別下挫2.57%、4.41%及0.33%。