陸網紅直播突被帶走！抖音92萬人驚呆了 原因是太囂張

澎湃新聞29日報導，據微信公眾號「中山市第一人民法院」消息，近日因未履行生效判決的法律義務成為「老賴」被法院曝光，大陸網紅女主播吳某在直播談論此事時，傲慢囂張謊話連篇。廣東中山市第一人民法院注意到該資訊後，發現該女主播在被聲請強制執行後還發「炫富」視訊。法院認定她有能力履行仍拒不履行。在吳女洋洋得意直播時，執行法官連同法警一起，在吳某直播的旅店將她帶回法院，同時法院抖音號對此全程直播。整個直播92萬人線上觀看。執行法官對吳某宣讀《拘留決定書》，對其司法拘留15日。 中山市第一人民法院小編21日如常核實完失信被執行人相關資訊無誤後，下班前，在抖音、視訊號等平台發了一期「失信被執行人」曝光視訊。很快抖音號視訊下面的評論就引起了小編關注，有人@出了疑似被執行人吳某的抖音帳號是一名抖音主播。小編馬上將相關情況回報執行法官並密切關注吳某的抖音動態。流覽吳某抖音視訊時，小編還發現在被聲請強制執行後還發「炫富」視訊。 當晚，吳女得知自己被失信曝光後，在抖音帳號發布聲明聲稱「自己只是合同糾紛並非欠錢」。小編依舊密切留意其相關動態，執行法官也在想既然她知道自己被失信曝光了，就看她能不能快速聯繫法院履行付款義務。 第二天上午，吳女非但沒主動聯繫法院說明情況盡快履行付款義務，反而開起直播。直播中吳某態度不僅傲慢囂張且謊話連篇，如稱法院對其失信曝光是與聲請執行人串通針對她個人，誣衊小編收了錢在「壹法中山」抖音號上只曝光了她。但實際上，曝光失信被執行人是法院一直以來都做的工作，每次發布曝光視訊前，小編都要跟執行法官再三核實失信被執行人有無還款，且點進「壹法中山」主頁可以看到往期視訊。 吳某還一直聲稱，當時初入職場時不懂法，自己只是合約糾紛並非欠款。「不懂法確實可能是真的」，判決生效不管是欠款還是違約金，吳某都需要履行金錢給付義務，而不是消極對抗網上詆毀。 這個合約糾紛案到底是什麼引起的？2022年11月，因合約糾紛，中山某傳媒公司起訴吳某，要求其支付違約金50萬元（人民幣，下同）。經法院審理查明：2021年吳某與傳媒公司簽訂主播線下簽約協定，協定時間3年。內容是雙方當事人的真實意思表示，合法有效。 根據傳媒公司提供的微信聊天記錄及吳某的庭審陳述可知，在合同期內，公司為其投放DOU＋，購買直播設備，但2022年6月起，吳某採用直播不露臉的方式消極履行合約，2022年7月起，未經公司同意擅自使用其他抖音帳號直播演藝，違反合約約定，已構成違約，應承擔相應的違約責任。 協議約定吳某需賠償公司50萬元違約金。因雙方約定的違約金過高，吳某請求法院降低違約金標準，法院綜合考慮，結合公平合理原則，酌定吳某向傳媒公司支付違約金9萬5000元。 吳某在直播中聲稱，自己的案子有二審且法院並沒有通知她開庭，就對她執行，根本不同意法院的判決。但實際上，吳某涉及的合約糾紛案一審開庭時吳某是親自到庭參加訴訟的，在2023年1月法院就作出一審判決，雙方並未上訴，故判決於2月22日生效。如不同意判決，為何自己不上訴？ 直播時，吳某還聲稱想還錢，但是聯繫不上對方。且不說吳某聯繫不聯繫得上聲請執行人，執行法官總聯繫過，也可以抖音後台私信法院小編。有誠意還錢，誰還能攔住不成。 看到吳某態度如此惡劣，且結合吳某抖音發布的視訊內容及聲請執行人提供的財產線索，中山市第一人民法院認定其有能力履行仍拒不履行。 在吳某洋洋得意直播時，法院已部署計畫對其採取強制執行措施。9月22日下午三點左右，執行法官連同法警一起在吳某直播的旅店將其帶回法院。為了起到「懲戒一個，普法一片」的效果，「壹法中山」抖音號全程開啟執行直播，展示法院強制執行力、行動力並同步普及關於執行相關的法律知識。 當天下午5點45分左右，執行法官對吳某宣讀《拘留決定書》，對其司法拘留15日。 據中山市第一人民法院透露，整個直播92萬人線上觀看，網友紛紛為法院點讚。直播中，貝小編線上與網友互動解答評論裡關於執行的相關法律問題。