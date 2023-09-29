深夜放煙火 南市環保局中秋前夕祭出5張罰單

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中秋連假前夕，安平觀夕平台等景點連日已出現民眾賞月之餘兼燃放煙火助興，台南市政府環保局從28日夜間10時後，陸續依違反《噪音管制法》開出5張罰單，其中觀夕平台3張、林默娘公園跟四草大橋各1張。環保局強調，觀夕平台屬保護區，違者10點過後直接開罰6000元，其餘地區11點過後也加倍以6000元開罰。

今天是一年一度中秋節，許多民眾賞月烤肉外，也會應景施放爆竹煙火，環保局呼籲，放煙火除了造成空品不佳，更會產生惱人噪音，呼籲市民切勿在夜間10時過後燃放。 環保局長許仁澤表示，為維護中秋環境品質，每年均成立跨科室稽查小組，針對熱區進行稽查，今明兩天自晚上9時開始，環保稽查員將前往黃金海岸、安平四草大橋、林默娘公園及觀夕平台等夜間易群聚、施放爆竹煙火的熱門地點加強勸導與稽查，一旦超過管制時間施放煙火者，均會立即開罰。

環保局指出，依《噪音管制法》第8條公告內容規定，除春節（除夕至農曆正月初三）、農曆正月初八、元宵節（含前一日）外，任何日子晚上10時至翌日上午7時，都不得施放爆竹煙火及使用擴音設施。

尤其，今年6月環保署(現環境部)修正噪音管制法案件裁罰基準，針對夜間時段或特定區域（包含學校、圖書館、醫療機構）加重裁罰，由首次違反罰3000元加倍裁罰至6000元，再次違反將持續加倍裁罰直至上限3萬元，提醒民眾不要跟自己的荷包過不去。