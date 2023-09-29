中秋烤肉罐裝瓦斯用完別亂扔 新北推回收換好禮

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新北市汐止區昨爆出有公司員工中秋烤肉，使用瓦斯噴燈關不掉，瓦斯罐突然爆開，造成3人分別受到燒燙傷，被送往醫院治療，幸無大礙。因應中秋烤肉活動正夯，新北市環保局提醒民眾回收罐裝瓦斯等高壓容器時，務必遵行「完、包、警、收」4步驟，避免危險事故發生。

環保局今年也與愚公移山登山用品店（新北市板橋區縣民大道二段3號B1）合作，於10月1日上午11時到下午3時辦理「回收有禮 循環有你」活動，當日攜帶高壓容器或廢乾電池到活動現場，可兌換抗菌濕紙巾、水晶肥皂、洗碗精或洗手乳，名額共400名換完為止，歡迎民眾踴躍參與，中秋佳節烤肉後一起落實正確回收。

環保局表示，中秋節許多民眾以卡式爐烤肉，所使用的罐裝瓦斯即為高壓容器，其他像是清潔劑、殺蟲劑、噴漆、防曬或定型髮膠噴霧等也都是常見的高壓容器，因具有高壓特性，若任意當作一般垃圾丟棄，容易發生爆炸意外，造成清潔隊員與民眾受傷風險。

環保局提醒，民眾回收高壓容器應落實「完、包、警、收」4步驟─「確認用完、獨立打包、加註警語、交付資收」，回收前詳細確認高壓容器內容物是否完全用盡，若殘留少許易燃氣體或有機溶劑，不能自行戳洞或隨意處置，需將內容物排空後獨立打包，並在包裝上加註「內有高壓瓶」等提醒語，再交付資源回收車，避免高壓容器在回收過程中因摩擦擠壓產生火花而造成爆炸傷人的意外。

環保局強調，高壓容器不適宜長時間存放在室外或陽台，以免因受熱或太陽直射而發生氣體膨脹、高壓氣體泄漏或瓶身破裂等危險情況，如需暫存，應放置於通風良好、陰涼且無明火的地方，以保障家居及社區環境安全；使用高壓容器時，也務必遵守相應的操作規範，保護自身安全。