陸央媒獨家披露 中日韓高官會聊了什麼？

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9月26日，中日韓高官會在韓國首爾舉行。三方同意在未來數月內舉行外長會，並就推動在三國均方便的時間盡早舉行領導人會議保持溝通。大陸官媒央視新聞旗下的新媒體「玉淵譚天」28日刊文披露會面的三個細節：為高層會見鋪墊、三方討論加強務實合作、重點提及地區和平穩定繁榮。

細節一：為高層會見鋪墊

上次中日韓領導人會議是在4年前舉行的，會議經過4年波折重啟很不容易。實際上，過去一個月，各界對中日韓的關注有過好幾個峰值。

三國領導人、外長多次表達了要推動中日韓三方合作，特別是重啟四年來一直未舉行的中日韓三國領導人會議。中日韓近期頻密的雙邊互動，在釋放積極信號。在過去半年裡，中韓舉辦今年以來首次部長級以上的會談；日本外相完成了時隔三年多的訪華行程；韓國總統時隔12年首次專程訪問日本。

從以往中日韓領導人會議的成果清單來看，一直以來經濟合作都是三國合作機制的主線。中日韓三國的經濟規模佔東亞的90％、亞洲的70％，超過歐元區，與北美自貿區相當，三國推動地區發展的能力不言而喻。

在上一次2019年在成都舉行的中日韓領導人會議上提出的「中日韓＋X」合作模式，已經在綠色低碳、防沙、減災等領域，與蒙古國、東協相關國家等有了具體的合作成果。在中日韓峰會暫停的四年間，「中日韓＋X」合作模式依舊在發揮作用。

正如中國外長所說，中日韓合作已經成長為了亞洲最具影響力的次區域合作機制。

細節二：三方討論加強務實合作

在本次高官會上，三國討論了加強在人文、經貿、科技創新、可持續發展、公共衛生等領域的務實合作。

熟悉東亞經濟的劉軍紅指出，現在，全球範圍內形成了生產和銷售兩方面的三大經濟圈，以德國為重心的歐元區，以美國為重心的北美區和以中國為重心的亞太區。三國互有需要，對於韓國和日本來說，僅靠美國市場解決不了它們的問題。

但更大的問題在於，韓國與日本更長遠的發展問題也不可能依賴美國。

美國宣佈補貼新能源汽車的名單中，韓系車就全軍覆沒，沒有一個上榜。日本品牌的新能源汽車也均未被列入名單。顯然，在產業升級的競爭性領域中，韓國與日本同樣是美國針對的對象。

去年2月，RCEP對中日韓三國全部生效。在RCEP框架下，中日韓已經在機械製造、汽車製造、光電設備製造等領域開展合作。這種合作，是韓國和日本產業升級的迫切需要。

還是拿新能源汽車來說。中日、中韓之間均有對氫能汽車和氫能燃料電池的研發合作。韓國的現代汽車就與清華工業開發研究院設立了1億美元規模的氫能產業基金，現代首個海外氫燃料電池系統的研發、生產、銷售基地也是選在了中國。

今年有西方智庫對44個先進技術領域進行了考察，發現韓國只在6個領域排進前三。在新一輪的科技革命中，韓國和日本要打造新的技術高地，就必須融入亞太的生產圈和消費圈。

細節三：重點提及地區和平穩定繁榮

這次高官會中還提到了一句話：中日韓一致認為應該為地區和平穩定繁榮作出新貢獻。強調這一句的背景是，有的國家總是蠢蠢欲動，不願看到這片地區的安寧。

今年8月，在美國的主持下，美日韓召開了首屆三邊峰會。在這次峰會上美日韓達成了新的軍事合作，還在談亞太安全問題時點名中國。

配合美國將戰火引入亞太地區，這顯然不符合韓國和日本的根本利益。周邊安全問題研究專家楊丹志指出，中日韓三國有著歷史上的傳統聯繫，現實中在經濟等方面合作也很密切，日韓兩國也會從地區穩定和繁榮的角度來思考問題。

問題是，為什麼是現在？

今年以來，全世界地區合作，都到了一個新節點。從沙伊和解到敘利亞重返阿盟，中東地區實現了前所未有的團結。今年的阿盟峰會上，與會國家都在說地區和平穩定，發展繁榮。從拉美第一大國巴西重返拉共體，到拉美國家集體反對外部干涉，這片區域正在將「門羅主義」趕出家門。

每個區域的主導力量，都應該是區域國家自身。中日韓的變化，顯然也在呼應這樣的浪潮。從北美、歐洲，再到東南亞、中東，世界的各個地區正在從分散轉向區域性的連接發展。中日韓新動向，也預示著東亞新的機遇。