儘管中俄存在分歧 美媒：習近平和普丁仍作為盟友會晤

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俄羅斯總統普丁預計將於10月在中國大陸「一帶一路」國際合作高峰論壇期間會見中國大陸國家主席習近平。自今年3月國際刑事法院以涉嫌戰爭罪對普丁發出逮捕令以來，此行將是普丁首次出國訪問，也是兩人今年第二次會面。美國之音引述分析人士稱，這次會晤將是兩位領導人加強兩國關係，並且對美國在全球事務中的領導地位表達共同不滿的機會；儘管中俄存在分歧，習近平和普丁仍將作為盟友會晤。

報導引述約翰霍普金斯大學高級國際研究學院的中俄學者謝爾蓋．拉德琴科說：「他們會抱怨美國，他們會堅持自己的談話要點。」

中國大陸外交部長王毅在周二（9月26日）在大陸國新辦記者會中的講話，批評了那些以「民主與威權二元對立」來看待外交政策的政府，並敦促美國在11月主辦更具包容性的亞太經濟合作組織峰會（APEC）。

在最近的一次記者會上，當被問及習近平和普丁即將舉行的會晤時，中國大陸外交部發言人毛寧說：「中俄兩國領導人保持著密切的戰略溝通」，此外她沒有透露具體的會談內容。

中俄兩國的官方新聞辦公室沒有回應就此次會晤發表評論的多次請求。

正如中國大陸外交部對聖彼得堡活動的聲明所描述的那樣，如果兩國領導人以中國大陸最高外交官與普丁9月20日會晤的主題為基礎，那麼這很可能是一次「深化務實合作」的機會。

烏克蘭戰爭挑戰中俄「無上限」友誼

報導引述專家們說，雖然中俄夥伴關係有其優勢並將在可預見的未來持續下去，但雙方在包括烏克蘭戰爭在內的關鍵問題上並不總是意見一致。

與北約成員國不同，俄羅斯和中國大陸沒有保衛對方的正式義務，儘管中國大陸在去年初宣佈與俄羅斯的關係將「無上限」。這一聲明是在普丁對烏克蘭發動戰爭前不久發表的。拉德琴科說，中國大陸政府後來「收回了這一言論。我們不再聽到『無上限』的夥伴關係。」

哈佛大學肯尼迪學院名譽教授小約瑟夫．奈伊（Joseph Nye Jr.）說，作為莫斯科化石燃料的最大買家，北京在幫助普丁政府躲過西方禁運和繼續入侵烏克蘭方面發揮了巨大作用。奈伊說，即便如此，由於擔心歐洲制裁，中國大陸還沒有正式向俄羅斯提供戰爭武器，用他的話說，這證明「中俄關係實際上是有上限的」。

去年年初，中國大陸政府發佈了一份12點和平建議，但並未要求俄羅斯立即解決衝突。奈伊說：「中國的烏克蘭和平計畫並非真正公正的和平計畫。這是向歐洲人展示中國是和平締造者的一種方式，而歐洲是中國的一個重要市場。」

報導引述歐亞集團（Eurasia Group）高級分析師阿里．韋恩（Ali Wyne）說，無論習近平和普丁的關係多麼親密，他們之間的關係還不夠牢固，不足以讓中國大陸冒著失去在歐洲的軟實力的風險公開支持俄羅斯的戰爭。「即使中國加強了與俄羅斯的關係，我也不認為中國想放棄與西方的關係。習近平將不得不採取某種平衡措施。」

專家們說，中國大陸的歐洲夥伴是重要的討價還價籌碼，尤其是在APEC峰會召開之前，習近平和美國總統拜登可能在峰會期間舉行場邊會議。

美國國家安全顧問蘇利文在最近的一次簡報會上被問及，美國希望習近平在10月與普丁會晤時向其傳達什麼信息時說：「我希望看到每一位與普丁總統交談的領導人，都能強調每個國家的領土主權是不可侵犯的。」

韋恩說，習近平可以要求普丁保證戰爭將盡快結束，「中國認識到，俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭拖得越久，中俄關係就越會削弱中國在西方推進外交的能力。」

習近平與普丁的分歧不止於烏克蘭問題

十多年來，北京的「一帶一路」倡議加強了共產黨與歐亞大陸、中東、非洲、大洋洲和拉丁美洲的聯繫。奈伊將這一倡議描述為「一個混合方案」，包括經濟援助、出口補貼和發展中國家的公共工程項目，目的是購買影響力。

專家表示，俄羅斯的外交政策更為簡單：向其他專制國家提供雇傭軍，以換取鑽石等自然資源。奈伊說：「中國人有錢花，而俄羅斯人沒有。俄羅斯人可以支持雇傭軍，因為那相當便宜，但他們不會在其他國家修建道路、水壩和機場。」

中國大陸在「一帶一路」倡議中投資了約1兆美元，幾乎可以在各大洲與美國的利益相抗衡。分析人士說，莫斯科只有與北京友好相處，才能獲得這樣的實力。

但是，奈伊和拉德琴科認為，中俄合作關係仍然存在不少矛盾和內訌。

首先，中國大陸認為中亞地區的前蘇聯國家屬於自己的勢力範圍。奈伊說：「莫斯科樂於看到削弱一帶一路項目。另一方面，俄羅斯人對中亞的一帶一路倡議項目並不那麼熱衷，因為他們認為中亞是自己的勢力範圍。」但拉德琴科預計，「未來幾年中俄兩國不會在中亞問題上出現任何嚴重裂痕」。他說，普丁和習近平寧願平息分歧，也不願損害他們打擊美國外交政策的更大目標。

在10月份的「一帶一路」論壇之前，普丁否認「一帶一路」倡議與莫斯科的利益有任何衝突。俄羅斯國家媒體塔斯社（TASS）上周援引普丁的話說，「一帶一路倡議協調了俄羅斯和中國創建廣闊歐亞空間的想法。」

韋恩解釋了普丁願意與習近平妥協的原因，他說：「俄羅斯更需要中國，而不是相反。」即使存在分析人士所描述的根本分歧，拉德琴科說，「像這樣的對話（習普會）也是中俄兩國一直以來解決摩擦的方式。」