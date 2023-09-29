迎高票價契機 高星潢打造華航New Balance

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華航迎戰疫情帶來的產業巨變，2021年繳出獲利歷史次高的優異成績，展望後疫情時代將固本培元，朝永續經營目標邁進。

【財訊記者 楊尊堯】根據《財訊》報導，疫情後，航空市場已經產生質變和量變！」華航總經理高星潢很有感受。還記得新冠肺炎疫情高峰時，進入三級警戒，人心惶惶，大家每日都身處在防疫的壓力之中。當時多國邊境封鎖，人員流動幾乎停擺，航空產業首當其衝，全球有九九%以上的航空公司虧損，超過40家航空公司破產。

這場疫情延續3年，令航空業產生巨大的改變。但中華航空頂住疫情的壓力，營運逆勢成長，2021年獲利達93.8億元，每股盈餘1.67元，逆勢繳出有史以來次佳的財報成績。

高星潢就是在2021年本土疫情爆發期間，接任中華航空總經理。《財訊》報導指出，他觀察，疫情3年期間，各國邊境開始管制，旅客數量大幅減少，原本客運及貨運占比為7比三3，當時客運量能掉到谷底，「客運僅剩2%，量變非常可怕。」

度疫情 機師飛貨機忙到爆

因為沒有旅客，不得不調整營運方向，適逢塞港造成全球缺貨潮，航空也順勢增加貨運業務的拓展。「疫情期間，你們以為機師們很閒？沒有！忙得要命啦！」高星潢表示，除了原有的定期貨運航班，班班客滿，同時也運用閒置客機進行包機貨運業務。

「固定航班的貨機就像是公車，有固定的飛行路線與航點，運價就是依照市場行情。包機則是計程車的概念，依照客戶需求，客製化飛行，當然價格就更高。」高星潢就曾親自執飛一架波音747貨機，空機到中國鄭州，載運滿艙的醫療用品，回桃園換一班機組人員，然後中轉美國安克拉治，最後降落目的地美國加州，單趟包機費用就高達3千6百萬元台幣。

根據《財訊》報導，當時華航貨運火力全開，華航原本台北到洛杉磯每日兩班貨機、兩班客機，但在疫情期間，貨運高峰飛到每日兩班貨機、六班客機，但客機裡沒有半個客人，全部都是貨運包機，是華航獲利成長的關鍵。

基層出身的高星潢，最早在華航擔任空服員，後來轉任機師，曾經是華航最年輕的機長。他在疫情高峰時接任總經理，不但仍繼續飛行工作，還必須每週到疫情指揮中心開會，因為每週入出境的規定都不一樣，對於機師的隔離管制規定也不同，隨時都要配合政府政策做改變。

因此他深知，對於飛行員來說，一趟飛行來回需要被隔離，解隔後沒多久又要再執飛，不斷循環，長期下來身心都不好受。於是高星潢委託心理諮商師團隊，成立兩支24小時中英文關懷專線，讓機組人員心理上遇到任何問題，隨時都可以尋求幫助。這項服務也提供機組人員的眷屬，因為他們同樣也承受不小的壓力。

《財訊》也發現，特別的是，高星潢把這項服務設計成匿名制，因為機師多少會以強者自居，不容易示弱，必須維護他們的自尊，在能保有隱私的機制下紓壓。「這兩支專線心理諮商師一週花費約20萬元，但很值得，讓我們的飛行員度過疫情最辛苦的一段時間。」

高星潢表示，帶領華航走過這一輪的挑戰，也對人生有不少體悟，對經營公司也有不同的想法。天有不測風雲，環境變化快，不知道何時會起，何時會落，所以思考如何讓華航可以永續經營下去。

因應疫後航空市場變化，華航已調整回「客運為主，貨運為輔」，高星潢笑稱這是「New Balance新平衡」，目標客、貨運收益比達7比3。

搶飛機 汰舊換新布局長程線

根據《財訊》報導，目前華航夏季班表全航線約恢復至疫前8成；受國人歡迎的日本航線，由於日本當地缺工影響，目前僅回復6成，中國航線於3月恢復10個定期航班航點，及13個包機航點，目前逐步重啟中。今年下半年陸續開航捷克布拉格，以及日本熊本。布拉格受惠日韓轉機客，載客率已經達到9成的高水準。

不過，目前航空市場飛機大缺貨，高星潢分享5月分在土耳其伊斯坦堡，參加國際航空公司總經理大會，國際租機公司以及兩大飛機製造商波音和空中巴士，皆表示全球新飛機交機進度都會延期，隨著機型不同，延期3到6個月，短期的因應方法就是現有機隊延後退租或者退役。

高星潢分析，由於未來1、2年運能供給將持續遠小於需求，客運票價難以舒緩，疫情後票價約較疫情前有3至4成之漲幅。他認為，在此條件下，除非需求大幅降低，不然票價很難回到疫情前的票價水準。

《財訊》分析，除了把握高票價商機，長期在硬體提升上，華航持續進行航機汰舊換新計畫，陸續引進A321neo客機及777F貨機。目前A321neo已交機10架、777F貨機已交機7架。此外，日前訂購的24架787客機2025，新機的到來，將可以全面改善油耗、單位成本、航程、酬載及噪音值改善，有望提升消費者滿意度以及滿足ESG永續發展。

由於長程線載客率表現亮眼，加上市場新機供不應求，華航也預計引進兩架A350-900租機，第1架已經確定於今年第4季接收，經過塗裝及內裝整備之後，將於明年首季投入營運，第2架積極洽談中。

拚升級 客源改變服務跟著變

根據《財訊》報導，華航也在軟體的呈現做出改變，高星潢指出，疫情後客運結構也產生質變，商務艙的客人不再只是以商務人士為主，現在反而是40歲以下旅客居多。因為年輕人更願意在旅遊上消費，因此不但機艙內的設計要有所改變，餐飲也引進高檔日料餐廳燈燈庵、米其林三星餐廳頤宮合作，內部也用很多時間思考，嘗試如何呈現在機艙當中。

他強調，他自己是飛行員背景，以飛行為例，過去訓練的概念是遇到問題，才去特別加強，頭痛醫頭、腳痛醫腳，「當時《薩利機長》電影上映時，就有人提出，迫降河面要特別訓練；但我覺得不能這樣，那是過去的觀念，空中突發事件太多，不可能每項都訓練。」於是他也引進達美航空的訓練觀念，要求機師每個基本動作要重複練習，雖然不能預測會面對什麼緊急狀況，但是如果基本動作扎實，依照SOP處理，至少可以降低傷害的發生。

「飛安與中醫一樣，關鍵在固本培元，如果有很扎實的底子，受到的傷害就會降低。」高星潢正致力將這樣的理念導入公司的治理，讓公司財務健全、讓員工技能達到標準，就可以讓公司體質更健康，未來無論遇到何種突發事件，都可以維持正常營運。 …（本文出自《財訊》雙週刊695期）