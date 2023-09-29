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花蓮十月限定4千國旗飄揚 壯觀旗海打造絕美天際線

  • 中時即時 王志偉
迎接雙十國慶，花蓮縣府今年在縣府前大門以及各鄉鎮重要道路懸掛國旗，呈現旗海飄揚。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）
迎接雙十國慶，花蓮縣府今年在縣府前大門以及各鄉鎮重要道路懸掛國旗，呈現旗海飄揚。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

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國慶日將到來，花蓮縣政府將懸掛起青天白日滿地紅國旗，預計掛約4000張國旗，讓花蓮13鄉鎮市各重要街道，都看見旗海飄揚壯觀景觀，增添雙十節慶具「花蓮特色」的熱鬧氛圍。

國慶日下個月即將登場，碰上2024總統大選，藍營執政的縣市不約而同宣示要掛出國旗，讓市區街道「旗」海飄揚。其實，花蓮縣府早在前縣長傅崐萁上任時，花蓮就維持每年國慶、元旦在重要道路張掛國旗的傳統，已連續10多年。

花蓮縣政府社會處表示，考量到東北季風迎風面，今年掛約4000面正6號（96x144公分）國旗，依照內政部國旗懸掛禮儀網的直掛方式呈現，降低國旗被吹落、危及行車安全。預計月底前張掛完成，展示約1個月。

縣府說，今年懸掛路段包含縣府大門口兩旁，花蓮市十六股大道、新生橋、中央路、吉安鄉中山路以及花蓮市區中正路、中山路、中華路、府前路、中興路、台11丙壽豐鄉沿線，以及省道台9線秀林鄉至富里鄉等主要路段，都可看見旗海飄飄的景象。

縣長徐榛蔚說，國慶時節，花蓮各地旗海飄揚，與花蓮洄瀾山水互相輝映，為花蓮美麗天際線獨有的景色，國旗不僅僅是一面旗子，代表的是立國精神，希望可以藉由國旗懸掛，喚起國民意識，增進人民凝聚力。

徐榛蔚說，歡迎國人在中秋及國慶連假期間到花蓮旅遊，在美麗的山水風景與旗海飄揚的美景中尋找絕佳的打卡景點，一同感受季節限定的旗海美景。

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