中秋連假第1天 南投清境、日月潭、溪頭遊客不多

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（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）今天是中秋節，多數民眾回家鄉過節、烤肉賞月，南投縣合歡山、清境農場、日月潭、溪頭遊客不多。清境農場表示，國民賓館連假前2晚住房率約8成，估今年遊客量與去年差不多。

中秋節連假首日，南投縣景區合歡山、清境農場、日月潭、溪頭遊客不多，合歡山地標、海拔3275公尺的武嶺遊客來來去去，停車場沒塞爆、道路未塞車，省道台14甲線往花蓮方向經合歡山莊、小風口也是一路順暢，不過警方仍派員駐守武嶺，以利隨時因應路況變化。

清境農場截至今天上午10時約500名遊客入園，場方表示，連假首日上午遊客不多，估下午開始增加，清境農場國民賓館29日、30日住房率約8成，10月1日訂房率約一半，目前觀察今年中秋節連假人潮與去年差不多，清境農場聯外道路一切正常，歡迎遊客來訪。

日月潭路況順暢，轄區集集分局日月潭派出所表示，可能多數民眾回家鄉過節團聚，今天遊客與一般週六、週日差不多；截至上午11時，溪頭自然教育園區入園僅2800多人，當地生態導覽業者森林邦創辦人兼執行長洪志遠說，以數據來看目前遊客不算多、聯外道路不會塞車，當地旅宿業統計國慶連假訂房率較中秋假期高。

另外，南投星空季最終場主題活動「中秋賞月，野餐晚會」30日在清境高空觀景平台登場，南投縣政府規劃野餐賞月、熄燈觀星、樂團演出等活動，野餐盒包含埔里老店月餅、巧克力、生吐司、清境農場羊奶蛋卷和鮮羊奶，讓遊客在星斗下浪漫野餐過中秋。