中秋連假車潮湧現 中山高南下彰化段「紅通通」

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今天是中秋連假首日，國道1號中山高速公路南向中部路段上午湧現車潮，包括台中南屯至王田及彰化系統至彰化交流道等路段都相當壅塞，車流狀態呈現紅色警戒，部分路段更是走走停停，相當考驗用路人耐心。

國道三隊指出，今天上午8點開始，中山高南向王田交流道至彰化交流道開始車多，8點30分時，中山高南向187.4公里發生1起5部車的車損交通事故無人受傷，該隊已請其依輕微事故處理原則，盡速移至高速公路下安全處所，避免二次事故及影響交通。

該隊表示，中山高西螺交流道穿越橋改建工程至12月31日期間，將西螺南下集散道之車道數由原2車道配置縮減為1車道，預估將影響西螺出口車流並有回堵主線情形，呼籲行駛中山高南向欲前往西螺地區之用路人，可由北斗交流道駛出改走替代道路，利用平面道路側車道銜接台一線前往西螺地區。

該隊指出，該轄針對中秋連續假期實施相關交通疏導措施，其中入口匝道封閉的部分，時間為9月29日至9月30日，每日5至12時，封閉國1埔鹽系統及西螺南向入口；9月30日至10月1日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統北向入口。

暫停收費的部分，單一費率時間為9月29日至9月30日；暫停收費時段則為9月29日至10月1日，每日0至5時暫停收費。為避免連假期間塞在車陣中，國道警方提出分流建議，包括南北長途走國3，短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。

國道三隊於中秋節連續假期期間，為讓用路人了解連假期間避開尖峰雍塞路段及一旦有突發事故之應處，於泰安服務區設置「機動服務站」（9月29、30日12-18時南站；10月1日12至18時北站），由員警駐守服務台，以提供防竊、受理民眾報案、協尋車輛及遺失物、提供路況訊息等服務。