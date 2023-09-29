亞運網球男雙莊吉生關鍵破發 奪金許育修很驚喜

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（中央社記者楊啟芳杭州29日電）亞運台灣網球男子雙打許育修與莊吉生今天在金牌戰對陣印度組合，次盤第9局莊吉生關鍵破發取得領先、最終順利奪金。2人表示，之前沒想到可以在男雙奪金，因此非常開心。

許育修與莊吉生這次亞運攜手過關斬將，一路挺進最終決賽，今天面對印度組合邁內尼（Saketh Myneni）、拉馬納森（Ramkumar Ramanathan），兩人以6比4、6比4直落二橫掃對手摘金。

首盤台灣組合開賽後一路緊咬對手，第5局率先破發後才取得關鍵超前，接下來兩人成功守成，先以6比4拿下。

第2盤戰況與首盤相仿，台灣組合在第9局靠著莊吉生截擊成功破發，再次取得5比4關鍵超前，最後以6比4拿下，奪下本屆台灣在網球項目首面金牌，同時也是代表團的第5金。

次盤成功破發，莊吉生興奮地單膝跪地握拳慶祝，賽後他說：「育修配的球很好，看到那個球，心中覺得我一定要打進去，好險有打進去。」

莊吉生透露，印度組合的發球很強，要破發很困難，如果沒抓到，很有可能會被對手追平，甚至又讓對手保發，成功把握住一瞬間的機會，他說：「很開心拿到那個破發。」

莊吉生6年前在台北世大運也曾奪金，談到這2面金牌的差別，他說：「上次都是台灣人幫我們加油，這次亞運是更大的比賽，選手實力更好，其實我雙打這2年沒有打很多，沒想到會打到一面雙打金牌，能幫台灣拿到一面金牌真的很開心。」

亞運初體驗就勇奪金牌的許育修表示，很開心拿下雙打金牌，「因為這次是我第1次打亞運，原本沒有想太多，本來目標是一個獎牌，沒想到男雙拿到金牌、混雙又進到4強。」

許育修承認，一開始看到籤表時曾覺得賽程有點硬，因為第1輪就遇到地主中國選手，「他們也是打得很好，地主加油團很龐大，第1場是滿困難的。」

順利挺過首戰後，兩人的磨合也漸入佳境，許育修說：「我們後面也抓到彼此的打法，默契也愈來愈好，一場比一場順。」

賽後許育修感謝首次搭擋的莊吉生一星期以來的幫忙，「其實這一週滿辛苦的，因為亞運會沒有說很好打，每一場選手強度都非常高。」