陸十一黃金周檔期開跑 12部電影齊聚 票房預估將超40億人民幣

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隨著暑期檔電影票房突破百億（人民幣，下同）大關，眼下雙節（中秋＋大陸十一國慶）到來，十一檔期電影票房也備受期待。據觀察者網報導，9月26日零點，今年中秋國慶檔影片正式開啓預售。此次大陸國慶檔期共12部影片上映，截至9月28日下午15點，大陸國慶檔期新片票房共達1.57億元。

從上映時間來看，9月28日的檔期有《志願軍：雄兵出擊》《堅如磐石》《前任 4：英年早婚》《好像也沒那麼熱血沸騰》《貝肯熊：火星任務》等六部影片上映，9月29日有《莫斯科行動》 以及《汪汪隊立大功大電影2：超能大冒險》《瘋狂大營救》等動畫電影上映。

截至9月28日，根據燈塔專業版數據顯示，當前大陸國慶檔期票房預售已達1.57億元，其中《前任4：英年早婚》《堅如磐石》《志願軍：雄兵出擊》暫列前三位。

2023大家國慶期檔新片預售票房破1.57億

根據最新的上映日曆，2023年大陸國慶檔期將呈現12部影片，其中包括6部真人影片和6部動畫片。相較於去年大陸國慶檔期的7部影片，新片數量明顯增加，豐富的題材類型涵蓋了愛情、喜劇、劇情、犯罪、動作、動畫等多個領域。

根據燈塔專業版票房榜的數據，華誼兄弟出品的影片《前任4》備受期待，成為觀眾最熱衷期待的影片之一。

投資者互動平台上，華誼兄弟在9月23日表示，田羽生導演執導的「前任」系列第四部作品《前任4：英年早婚》是該公司主投主控的影視項目。

據瞭解，《前任四》由韓庚、鄭愷、於文文等領銜出演。截至目前，《前任四》的預售票房已超過5.6億元，總場次達到29.7萬場，觀眾總人次達132.9萬，前作《前任3》在跨年檔上映時票房接近20億元。

此外，由著名導演張藝謀執導的影片《堅如磐石》也名列第二。據瞭解，今年春節檔同樣由張藝謀執導的電影《滿江紅》票房已超過45億元。

《堅如磐石》的演員陣容包括雷佳音、張國立、於和偉、李乃文等一眾中老年優秀演員。該影片由光線影業、瀚麗影業、上海電影等9家公司聯合出品，光線影業負責發行。

另一部由陳凱歌執導的歷史戰爭題材電影《志願軍：雄兵出擊》，預售票房也達到2584萬。該片由唐國強、王硯輝等主演，製片方包括中國電影、八一電影製片廠、博納影業等5家公司，發行方則有華誼兄弟、愛奇藝影業、阿里巴巴影業、萬達電影等28家公司共同合作，由中國電影負責發行。

此外，喜劇電影《好像也沒那麼熱血沸騰》以輕鬆愈治的風格為主打。該片講述了籃球教練魏國錚與一群心智障礙但技術嫻熟的球員相遇的故事，經歷了衝突、磨合，並最終攜手挑戰籃球賽冠軍。

另一部動作大片《93國際列車大劫案：莫斯科行動》則改編自真實案件，背景設定在上世紀90年代初的「倒爺」跨境貿易時期。該影片集結了劉德華、黃軒等眾多知名演員，其中張涵予扮演中國警察崔振海。

作為假期剛需，每個節假日檔期通常會有多部動畫電影上映。特別是具有IP基礎的動畫影片，更容易成為孩子們觀影的首選。大陸國慶檔期上映的動畫電影有不少精彩作品，如《汪汪隊立大功大電影2：超能大冒險》、《我是哪吒2之英雄歸來》、《貝肯熊：火星任務》等。

電影業回暖，暑期疊加黃金周業績修復。

2023年上半年，在大陸國產電影的大爆發帶動之下，大陸國內電影票房同比大增52.91％至262.71億元，春節檔、端午檔票房高居影史同期第二。

行業經營環境好轉下，相關企業業績也有所回暖。

今年上半年，橫店影視實現營收11.72億元、歸母淨利潤1.13億元，同比分別增長40.69％、265.38％。

中國電影在同期取得了顯著的財務業績。營業收入達28.57億元，同比增長87.95％；歸屬於上市公司股東的淨利潤為3.60億元，同比增長1684.56％。此外，公司經營現金流同比增長1470.96％，達到17.32億元。

在大陸國產影片方面發揮了重要作用，共主導或參與發行了234部國產影片，累計票房達163.07億元，佔同期國產影片總票房的89.31％（2022年同期為70.24％）。另外，公司還發行了62部進口影片，累計票房達39.59億元，佔同期進口影片總票房的71.45％（2022年同期為60.43％）。在全國票房前十的影片中，無論是國產影片還是進口影片，均由中國電影發行。

此外，萬達電影和奧飛娛樂均實現扭虧。其中，萬達電影上半年公司實現營業收入68.69億元，同比增長39.1％，

今年暑期檔來看，各大影片總票房（含預售）已經突破了100億元大關，其中熱門影片《消失的她》、《八角籠中》和《長安三萬里》一舉登頂，成為本暑期檔的票房霸主。

對比前幾年的暑期檔，值得注意的是，2019年至2022年同期內的票房分別為176億元、36億元、73億元和91億元，而2023年的票房已經突破百億元大關。

大陸電影業內專業機構普遍認為，這一重大事件驗證了電影行業的回暖趨勢，並加速了行業的修復過程。對於此次大陸國慶檔期票房情況，中國電影董事長傅若清表示，今年中秋國慶檔整體票房預計在40億元以上。