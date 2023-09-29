藍指缺蛋還製造寒蟬效應 綠：民生物資禁不起假訊息

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（中央社記者劉冠廷、蘇龍麒台北29日電）針對雞蛋問題，國民黨立法院黨團今天表示，政府、行政院長陳建仁，連一個缺蛋問題都搞不定，還動用檢警解決提出問題的民眾，意圖製造寒蟬效應，儼然綠色恐怖現形；呼籲民眾在明年1月13日一同下架失靈、失能、失職的民進黨政府。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄告訴中央社記者，國民黨團的這個說法不對，雞蛋等重要民生必需用品的波動，是禁不起負面不實訊息干擾的，因為會對社會民心影響很大，希望國民黨團不必過度解讀，也不必讓檢警在偵辦相關案件上有所壓力。

網傳綠色臭雞蛋照片引發討論，農業部已報警處理。國民黨團今天召開記者會，黨團總召曾銘宗說，陳建仁說「黑綠雞蛋」貼文是假消息，但未經法定程序來認定，顯示中華民國最高行政首長陳建仁不依法行政、也沒有行政經驗，粗暴的將「黑綠雞蛋」貼文認定為假消息。緊接著，農業部以妨礙名譽提出告訴，台北市警察局中正二分局在8個小時之內，將po文民眾傳喚、偵訊、移送法辦。

曾銘宗表示，國民黨團高度懷疑陳建仁，將此事定調為假消息之後，意圖造成寒蟬效應，國民黨團對政府如此粗暴的操作，給予最嚴厲的譴責。如果「黑綠雞蛋」貼文最後證明為真，一定會追究陳建仁的政治責任。

曾銘宗也說，從法律面來看，農業部是以妨害名譽提出告訴，令國人不解的是，妨害名譽有這麼急迫到警方必須在8小時內將人移送法辦。lin bay好油遭到恐嚇，警方到現在還找不到人，妨害名譽有這麼急迫嗎，完全不符合比例原則。

首席副書記長李德維則表示，民眾期盼政府能夠對進口雞蛋相關議題，能夠好好處理，沒想到行政院、農業部、內政部警政署，卻是把相關提出問題的民眾移送法辦，這是民眾所無法容忍事情，像這樣混蛋的官員，應該立刻滾蛋，不要尸位素餐。