大陸工商界向美遞交意見 強調對中投資禁令將損美國自身利益

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針對8月初美國總統拜登簽署行政命令，進一步擴大限制對中國大陸半導體等技術領域投資後，中國貿促會、中國國際商會呼籲美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，強調投資禁令將危害兩國正常商業往來及全球產業鏈的安全和穩定。中國國際商會已代表中國大陸工商界向美方正式提交評論意見，希望美國政府切實聽取理性聲音，審慎考慮相關規則。

美國當地時間2023年8月9日，拜登簽署第14105號行政令，該行政令禁止或限制美國投資者在半導體和微電子、量子資訊技術、人工智慧三個行業領域對中國大陸實體進行特定類型的投資。8月14日美國財政部解釋該行政令具體的立法計畫，並就法案具體內容提出83個問題公開徵詢各方評論意見，徵詢評論截止時間為9月28日。

中國貿促會發言人指出，美投資禁令將中國大陸列為目前該禁令下唯一的「受關注國家」，將相關行業稱為「具有重大國家安全影響的特定敏感技術領域」，並對受限投資主體、受限投資物件以及受限交易類型的規定模糊寬泛，對民用和軍用目的實行不加區分一刀切式的投資監管。

該發言人強調，這種做法不但使相關交易增加交易風險和合規成本，具有極大的不確定性，而且將破壞目前高度依賴全球分工與合作的產業鏈。中國大陸是半導體、人工智慧、量子資訊技術全球產業鏈中不可忽視的重要一環，美方的自我設限將使美國企業在國際競爭中受損，妨礙技術進步，最終損害美國的自身利益。

該發言人強調，中國大陸工商界始終認為，開放自由的市場准入和平等的良性競爭是經濟發展的基石，自由公平的國際經濟秩序和穩定的全球分工與合作是全球工商界的共同利益所在，合作共贏是中美產業界的共同願景。中國大陸工商界願與包括美國在內的各國產業界加強交流，共謀發展。