遠雄人壽再攜手果陀劇場 用舞台劇演譯家照喘息服務

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遠雄人壽30週年舉辦一系列永續公益活動，今年《愛．齊飛》家庭照顧者喘息服務公益舞台劇展演，10/28(六)將在臺北市政大樓親子劇場盛大舉行，擴大邀請千人免費索票觀演，當天資深家庭照顧者也是劇場才子唐從聖將與家照學員同台演出。

遠雄人壽在這場活動中加入公益元素，參加者蒞臨現場觀劇，即進行相對金額捐贈予台北市家庭照顧者協會與家支中心，結合藝文與公益支持家庭照顧者，將永續心意化成實質愛的力量。

「對我來說，好好吃頓飯都是奢侈。」一句內心話，道出家庭照顧者長時間身心勞動所造成的沈重壓力，遠雄人壽看見社會隱性壓力，觀察到台灣有越來越多老老照顧的家庭，或是年輕人放棄工作全職照護家人，而扮演照顧者的那一方時常被忽略，連續5年與果陀劇場、縣市政府及各縣市家庭照顧者協會與推動「家庭照顧者藝術工作坊」，透過公演喚起大眾對於家照議題的認識。

此次舞台劇劇名為「歡迎收聽FM30.1從愛開始」，由果陀劇場精心編導，唐從聖與家庭照顧素人演員擔綱演出，整齣劇以撫慰人心的廣播節目為主軸，在夜深人靜時，身心疲累的家照者才有休息的時間，他們藉由廣播裡的聲音為自己加油打氣，FM 30.1也象徵30歲的遠雄人壽一直做家庭照顧者最堅強的後盾，給予他們往前走的力量。

此次除擴大舉辦千人免費觀演，也邀請被照顧者進場，透過近距離觀看，深切體會台上照顧者家人的心情，回到生活中，也能更懂得珍惜與付出。

此外，遠雄人壽更從人的永續延伸至環境永續，將藝術工作坊學員手繪作品延續至舞台劇佈景，演出地點位於捷運站5分鐘路程，籌備過程採無紙化作業，以發送電子文宣、邀請函取代實體文件；減少使用一次性展板，不提供瓶裝水一次性產品等，打造一場低碳展演。越多人進場，遠雄人壽捐款回饋金額也越多，誠摯邀請大家一起做公益，把愛傳出去。免費索票網址http://pse.is/594sj6：(請先註冊TixFun平台會員)或至遠雄人壽官方粉絲團了解活動訊息。