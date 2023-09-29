北市南門新市場10／7試營運 攤商回歸限量9折券29日開賣

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寫下歷史新頁，南門中繼市場29日舉辦「南門市場暫別感恩活動」，現場還捐贈新市場購物金給鄰里弱勢家庭，南門市場自治會長王銓國表示，南門新市場10月7日試營運，攤商都忙著搬遷，期待與大家相約全新南門市場再相見，攤商也表示，當時因為舊市場有改建需求，攤商一起團進團出，很開心四年後能再回去。

南門中繼市場29日舉辦「南門市場暫別感恩活動」，現場由王銓國代表，捐贈新市場購物金給鄰里弱勢家庭，同時開賣限量2000份的9折「南門再相券」購物金，排隊購買的民眾許小姐表示，南門市場有很多傳統小吃、熟食跟糕點等年節都會來採買，新市場外觀看起來很高檔蠻期待的，希望未來可以祭出更多折扣。

北市產發局長陳俊安表示，南門市場是台北市歷史最悠久的公有傳統市場之一，更榮獲經濟部五星級優良市集的殊榮，對南門市場的記憶豐富，從小吃南園粽子長大，過年會買萬有全的火腿來熬湯，南門市場即將搬回改建後的新家，相信攤商會更團結，一起把南門市場從台北帶向國際。

王銓國表示，南門市場10月7日試營運，攤商都在忙著搬遷，首先要先適應環境，在來有不足或缺失會請市場處或新工處修正，樓層分布則跟舊市場相同，2樓是服飾賣場跟美食廣場，1樓是南北雜貨跟熟食，地下樓層則是生鮮賣場，與大家相約全新南門市場再相見。

北市市場處長陳庭輝表示，當時投入很多心力在南門市場改建，舊大樓花1億多整修，整修後才發現還有耐震跟海砂屋問題，但要配合捷運萬大線開通，才先搬到中繼市場，後來疫情時也開發新型消費模式，包含外送服務、無現金電子支付等，當時2019年10月6日舊市場熄燈，今年10月7日回歸，時間巧合的像注定好的。

南門市場服飾店老闆陳慧如表示，自己是第二代，從小在南門市場成長，當時因為舊市場有改建需求，攤商一起團進團出，很開心4年後能回去，這幾天陸續搬遷中，新攤位不論環境、整潔度或空調設計都非常好，很像置身於東京的街頭，不少客人也表示很期待，希望民眾都能來走逛。

市場處補充，10月7日試營運當日將舉辦入厝活動，預計在10月底11月初正式舉辦開幕活動，搭配雙11行銷促銷，盼透過行銷活動吸引舊雨新知，延續南門市場盛況。