經濟部美國攬才團　睽違四年再訪加州

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全球人才為企業所用，國內企業對研發科技人才需求強勁，美西地區正為科技人才資源培育重鎮，「2023臺灣赴美攬才團」近日日偕同國內企業，前進美國洛杉磯及舊金山辦理校園徵才，並拜會3所當地知名學府，深化臺美雙方人才供需鏈結，這也是受疫情隔阻、四年來的第一次官方美國攬才團。

經濟部表示，盤點國內企業需求，本次海外攬才活動選定於洛杉磯南加州大學(USC)及聖荷西州立大學(SJSU)辦理校園徵才，同時結合駐洛杉磯、舊金山兩地駐外單位，廣邀週邊知名學府、科技社團及同學會共同參與，活動現場吸引具工程及商業等背景人才逾400位出席，企業與人才洽談合計超過1000場次，預估可促成媒合案件數約190件，會場互動熱絡，年度海外攬才首發團在美西登板大成功。

配合政府推動「六大核心戰略產業」及「 5＋2產業創新計畫」，為臺灣經濟成長持續注入活力之際，如何延攬世界各國人才，補充優質人力資源亦為當前重要課題。為協助國內企業延攬外國專業人才，經濟部與外貿協會因此共同籌組「2023臺灣赴美攬才團」。

經濟部表示，此次訪美攬才團共計邀集23家廠商參與，提供174筆職缺，需求人數逾350人，參與業者不乏知名企業如台達電、友達、鴻海、英業達等，職缺類別多元，包含軟硬體工程師、金融儲備幹部、財務分析人才、國外業務代表、專案經理與行銷人員等，協助國內企業延攬外國專業人才，厚植產業實力為經濟部重要業務。