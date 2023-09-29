大葉高島屋週年慶10月5日熱鬧登場 首6日天天送Gogoro同歡慶

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天母商圈百貨週年慶歡喜開場！由元老百貨「大葉高島屋」打頭陣，9月26日舉行記者會宣布自10月5日至24日展開為期20天的週年慶活動，同天也是全台最難訂位BUFFET「旭集和食集錦」的開幕日。當天邀請大葉高島屋董事長葉季展、饗賓餐旅集團董事長陳啟昌與總經理陳毅航、興蓬萊副總林大詮，以及天母商圈發展協會理事長唐笛等貴賓共襄盛舉。看好疫後內需消費復甦，對今年週年慶業績寄予厚望，大葉高島屋週年慶業績目標8億元較去年成長3成，期望達成全年55億元年成長26%，重返全盛時期榮景。

2023年大葉高島屋大規模進行店內改裝，櫃位更動幅度達1/4，其中近6成是天母獨家櫃位，包含美妝保養、流行時尚品牌、高爾夫球服飾、人氣餐飲等等，也因為開闢全新的賣場樓層，餐飲數佔比由去年的30%提升至33%，名品服飾與家電寢具各佔30%，今(2023)年維持約300家品牌數。餐飲業績由改裝前26%佔比提升到35%，成長9%，也同步帶動全館業績成長，前八個月營收均繳出較去年同期成長近4成的佳績。

大葉高島屋百貨董事長葉季展表示，未來隨著北投士林科學園區的發展，即將帶來更多商業活動與人潮，因此引進了全台最具話題性與指標性的大型餐飲，像是連續4年米其林餐盤推薦的興蓬萊台菜海鮮餐廳、40多年好口碑的老字號江浙菜的上海鄉村，饗賓餐旅集團旗下果然匯、開飯川食堂、饗泰多，還有旭集和食集錦，佔地500坪共344席，為北部最大分店。不只強化餐飲戰力，風靡日本時尚人士的英國設計師複合品牌「Margaret Howell」、英國頂級護膚精品「OPATRA」、日本知名連鎖咖啡選物店「咖樂迪咖啡農場」等品牌，也趕在週年慶前陸續登場。