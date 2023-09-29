2023德元埤荷蘭村風車節9／29在台南開幕

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台灣也能欣賞到荷蘭風車。中秋連假何處去？由嵂藍鵲社會福利基金會贊助「2023德元埤荷蘭村風車節」自今（29）日開幕，為期一個半月的活動期間，可以在園區感受風，感受臺南，體驗臺南的慢活與深度放鬆。

日前臺南市政府觀光旅遊局局長林國華與錠嵂藍鵲社會福利基金會執行長蔡明達等貴賓出席「2023德元埤荷蘭村風車節」宣傳記者會，並由錠嵂藍鵲社福基金會的特別表演-鵲寶與紅鼻子小丑的氣球秀中為風車節揭開序幕。臺南市政府觀光旅遊局局長林國華致詞時表示，為了讓大家感受風的樣子，解開心靈的束縛，觸動心靈，擁有滿滿荷蘭風格的「德元埤荷蘭村」以「風 觸動」為主題，展開今年風車節活動。

局長進一步介紹風車節規劃了與風互動的各種方式，現場有４大主題佈景包括：由5千隻小風車與觀景橋打造出的【風吹大地】；以風車、迷宮及荷蘭相關色系為主題，用透光板構建而成的【風之迷宮】；以大型透明風車扇葉及荷蘭國旗色線繩，打造的【荷蘭風】；以起司塊意象的橢圓立體造型結構組裝而成的【風動】，及環保藝術家趙志成老師為活動佈置的100支環保風車，加上和風玩遊戲的【風‧探索】、與風對話的【風‧玩賽】、靜靜感受風的【風‧冥想】、與風同賞的【風‧藝戲】等4大主題活動，內容也十分多變、豐富，還有與錠嵂藍鵲基金會合作10/7上演的「毛小孩×鵲寶公益劇團童樂會」，除了劇團精彩演出外，更邀集多組公益團隊與創意團隊前來共襄盛舉，讓大小朋友及毛小孩在童樂會現場，能體會互相關心陪伴與分享愛的感受！

以及特活綠小舖股份有限公司10/15安排的「Walk for love 荷蘭村為愛而走」，透過健走、手作、摸彩等活動，鼓勵大家走出戶外，培養良好運動習慣，迎向健康，另外活動期間各具特色的風車市集，與周邊景點的優惠串聯，都增添了活動魅力，請大家把握中秋連假及國慶連假時間來德元埤荷蘭村感受風，感受臺南，體驗臺南的慢活與深度放鬆。

觀光旅遊局提醒，部分活動採報名方式，有興趣的朋友一定要關注活動臉書，提早報名，讓活動參與更加充實。活動詳情及相關優惠資訊，請至德元埤荷蘭村風車節活動臉書(https://www.facebook.com/pinwheelfestival/)查詢，或電洽風景區管理科06-6350190，【風‧玩賽】報名資訊(https://www.beclass.com/rid=284b3006500378d9cd09)更多旅遊資訊歡迎至「台南旅遊網」查詢(https://www.twtainan.net/)。