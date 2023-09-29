小心秋燥找上門 多吃膠質水分多食物有助改善

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（中央社記者沈佩瑤台北29日電）「秋分」過後開始進入秋燥，中醫師表示，加上天氣漸涼，人可能感覺口、鼻、皮膚乾燥，可多吃富含膠質、水分多的食物，如水梨、白蘿蔔、絲瓜等，對潤喉降燥都有幫助。

今年9月23日迎來24節氣中的「秋分」，俗諺說「秋分瞑日對分」，指的是秋分這天太陽直射赤道，日夜等長，過了這一天，太陽就會直射南半球，北半球的白天越來越短，天氣也漸漸轉涼。

秋分過後開始進入秋燥，馬偕紀念醫院中醫部主治醫師、台灣中醫臨床醫學會發言人瞿瑞瑩告訴中央社記者，相較於夏天濕氣重，入秋後變得乾燥，尚未到深秋時節畢竟是「秋老虎」，氣溫仍居高不下，最近門診常看到口乾舌燥、皮膚乾癢、燥熱的患者。

除了多喝水，瞿瑞瑩建議，可以多食用富含膠質、水分的食材，例如最近盛產水梨，屬性微涼、水分又多，另外還有瓜果類如白蘿蔔、大白菜、小白菜、冬瓜、絲瓜等，或蓮藕、山藥、白木耳、秋葵等，對潤喉潤燥都有幫助。

此外，天氣燥熱讓情緒跟著容易浮躁，日常生活中，飲食上可以多吃蓮子、百合，具清潤舒緩情緒效果，浮小麥則可除熱益氣養心，在這個季節變換、氣溫不是那麼穩定的時候，能舒緩情緒改變。

中醫調理也有不錯的效果。瞿瑞瑩表示，除了專業用藥之外，民眾在家煮「甘麥蓮棗茶」飲用，或按摩特定穴位，有助改善季節變化帶來的情緒不適。

瞿瑞瑩表示，秋分是24個節氣中的第16個節氣，過了秋分後，白天就會開始越來越短、夜晚越來越長，以中醫養生觀點，秋季要早睡早起，等到冬季則是早睡晚起，換言之就是跟日光的作息一致。

她建議，最遲晚上11時前入睡，晚間11時到凌晨1時是膽經循環、凌晨1時到3時是肝經循環，肝膽經與身體代謝、解毒相關，好好睡覺才能排毒養生，早起就看每個人作息，早上6到8時這個區間都可以。