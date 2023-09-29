好市多買這禮盒「超失禮」？老會員曝2招避雷

【中時新聞網 陳又瑞】美式賣場好市多滿足許多民眾的生活所需，其中各種水果是不少人定期採購的熱門商品之一。一位女子近日在好市多買了韓國水梨禮盒，沒想到回家後卻馬上發現，多顆水梨明顯出現腐敗現象，讓她超傻眼，貼文曝光後引發熱議。對此，有不少老會員指出，購買水果除了可以結帳後檢查，也可以請現場人員幫忙挑選。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她在台中北屯店消費，身為好客人的她不敢在賣場翻來翻去，因此當時挑了一盒韓國水梨禮盒後就直接結帳，沒想到裡面竟有明顯腐敗的水梨，「回家一看簡直傻眼！如果送禮出去了簡直太失禮了！」

對此，許多網友紛紛回應，「今年的好市多螺絲真的很鬆」、「很糟糕耶，一再有負面水果訊息發生，卻一直沒有止損處理」、「誠摯建議：要送人的水果禮盒真的不要在這兒買，對方收到這樣的，說了怕送禮的難堪，不說又讓他繼續灑錢當笨蛋，真的會很為難」、「翻水果會被網軍靠杯，不翻水果結果會靠杯」。

不少內行人則分享，「現在好市多買水果都要結帳後當場拆看，免得多跑一趟」、「結帳完真的要檢查一下再離開，尤其住的遠的朋友們」、「高雄大順店，有員工在旁邊，一顆一顆打開幫我們檢查耶。我是拿她檢查好的，去結帳的」、「我們都會請現場人員幫忙挑，他們都很願意幫忙挑選and檢查耶，下次可以考慮一下讓他們幫忙」。