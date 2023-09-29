「新店溪遊記」老歌演唱會登場 民眾歡聚和美山下聽歌賞月

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「新店溪遊記 和美停看聽」在地特色活動，以新店人熟悉的和美山為主題，規畫趣味借位攝影比賽、秋日小旅行等活動，而主場活動「新店溪遊記 老歌演唱會」28日晚間在碧潭東岸登場，活動邀請多位知名歌手及在地社團輪番演唱經典懷舊名曲，民眾闔家歡聚和美山下聽歌賞月，感受中秋團圓氛圍，共同度過悠閒溫馨的夜晚。

文化局長張䕒育表示，「新店溪遊記」是新店區大型文化主題活動，是社區民眾引頸期盼的年度盛事，迄今已邁入第8年，每年都有不同的精彩亮點，今年以蘊含歷史脈絡、濃郁人情味、豐富生態及在地居民熟悉的和美山為主題規劃系列活動，讓市民看見、聽見、走進和美山，體驗和美山之美。

新店區長陳怡君表示，位於新店碧潭西岸的和美山，因路程短暫，步道平緩，以老少咸宜的登山步道聞名，沿途可遠眺或近距離觀賞碧潭風光，享受親山又近水的休憩體驗，除了是在地居民日常的健行路線，也吸引不少遊客前來踏青。

新店區公所表示，今年新店溪遊記規畫一系列和美山體驗活動，讓文化活動更貼近在地景點，老歌演唱會作為系列活動的最終回，邀請到葉佳修、凃佩岑、邵大倫、方寧等知名歌手演唱膾炙人口的懷舊歌曲，帶領大家重溫美好時光，一起感受屬於新店在地的幸福文化。

除了經典老歌演唱，昨晚活動承襲新店溪遊記公民參與精神，結合地方藝文特色，邀請在地社區、民間組織及學校展演，並由在地藝文團體「天馬戲創作劇團」演出與文史工作者、耆老及居民共同創作和美山劇場，呈現鄉親記憶中的和美山故事，帶給觀眾視覺、聽覺和心靈饗宴，為今年新店溪遊記系列活動畫下完美句點。