陪伴弱勢傳遞幸福 8旬長者重拾希望與勇氣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

81歲陳爺爺身材纖瘦，年輕時擔任過體育老師，為了家計也做過綁鋼筋工人、鋤草、種稻等工作，多年前因一場意外，生活備受影響，整天足不出戶、躺在床上。弘道老人福利基金會志工得知後，導入社會資源細心照料，如今陳爺爺還可回到田裡鋤草、種稻，身體相當硬朗。

弘道志工每周定期關心陳爺爺狀況，鼓勵陳爺爺起來走走、曬曬太陽，一年多下來，陳爺爺已有明顯進步，開始會主動與志工說話，也願意出門運動走動。除了提供與華南金控合作送早餐與物資服務外，更給予精神上的支持與鼓勵，在弘道每周關心及送營養餐食的協助下，陳爺爺現在可以去田裡繼續鋤草、種稻，每天把家裡整理得乾乾淨淨，清晨便到社區散步，身體變健康後胃口也改善不少。

弘道老人福利基金會新北服務處長陳奐宇表示，初期比較單純是透過華南提供經費、邀請企業志工一起辦理獨居長者的敬老餐會，後來除了餐會外，華南也開始支持議題性的方案，像是提供弱勢長者的早餐支持計畫、或是長照服務等，因為有經費支持我們提供營養餐食，讓長者在面臨疾病治療後身體狀況持續恢復，進而走出家門參與活動。

陳奐宇說因為有企業的經費支持，讓早餐資助計畫得以穩定提供給長者，看到長者因此而恢復健康、找到重新走出門的動力，讓我們相當感動，也非常感謝企業志工的陪伴，讓長者們有機會分享自己的生命歷程與經驗，有人願意傾聽他們說話，對長者們就是最好的一種社會支持。

華南金控自2012年起與弘道老人福利基金會攜手合辦 「華南真好，永遠不老」公益活動，迄今已邁入第12年。每年定期舉辦公益系列活動，邀請獨居、弱勢長者共同參與，更希望能拋磚引玉，讓大眾持續關注獨居弱勢長者議題。