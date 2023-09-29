中秋節新北抽查烤肉用具 200件共24件標示不合格

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烤肉已然成為現代中秋節新傳統，不少民眾已經開始張羅採買烤肉相關用品。為使民眾購買安心，新北市經發局特別針對轄內販賣烤肉用具業者進行商品標示專案抽查，總計抽查200件，其中24件標示不合格，不合格率達12％。

經發局長何怡明表示，民眾在購買木炭、火種、夾子、卡式爐、噴火槍、廚房用具等烤肉用具商品時，往往只留意商品外觀及價格，鮮少注意商品是否有完整標示，如製造商或進口商、主要成分或材料、原產地等資訊。

另外像是卡式爐、噴火槍等會產生明火商品，因具有危險性，應標示「用途」、「使用與保存方法」及「其他應注意事項」等資訊來提醒消費者，避免潛在危險發生。

經發局表示，本次專案共抽查200件商品，其中有24件不合格，主要違規情形以未標示製造商或進口商資訊像是名稱、地址、電話以及主要成分或材料、淨重、容量、數量或度量、製造年月、原產地等為大宗。

經發局已依「商品標示法」規定輔導業者限期改善，逾期未改善者，將依法裁處新台幣2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將函令下架並公告業者名稱。

經發局再次呼籲，商品標示是商品的身分證，保障消費者對商品「知的權利」，民眾在購買烤肉用具商品時也要注意所使用的商品品質與使用安全，購買前應看清楚標示內容，拒絕購買來路不明、標示不全商品，如此才能保障自身權益與公共安全。