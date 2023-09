台灣海鯤潛艦靠老外國造 到底誰幫了忙

【中時新聞網 楊幼蘭】就在台海緊張情勢升高之際,台灣自製的「海鯤」號潛艦原型28日在台船高雄廠舉行命名和下水典禮,未來可望有多達7艘同級潛艦陸續建造。

綜合外電28日報導,乍看之下,它似乎是由荷蘭海象級潛艦發展而來,具有混合單/雙殼,以及如X舵等值得注意的共同特徵。它雖然兩側各有6個魚雷發射管,但在相關儀式中,它們被旗幟和橫幅所覆蓋,因此並未公開亮相。

儘管這艘潛艦號稱「國造」,但多數主要關鍵任務系統和子系統都是由業界具有長期豐富經驗的外國承包商所提供。而美國國防科技公司「L3哈里斯科技」(L3 Harris Technologies)銷售代表在今年的「台北國際航太暨國防工業展」(TADTE 2023)中便提及,他們提供了好些產品。艦上除了光電、電子戰支援措施(ESM)、雷達和通訊桅杆外,還能看到統合通信系統及綜合平台管理系統等。

至於潛艦最重要的水下作戰工具,則涵蓋了RTX(當時雷神[raytheon])的球形聲納系統,以及其他根據其模組化可擴展聲納系統(MS3)建構的聲納陣列,都被整合到台灣國造潛艦設計中。

不過,據部分消息人士說,起碼就原型潛艦來說,由於台灣擔心,採用拖曳陣列聲納(towed array sonars)恐怕會迫使設計團隊大幅修改既有的設計,因此最後並沒有加以採納。

此外,原本台灣國造潛艦要採用土耳其國防巨擘阿塞爾桑(ASELSAN)授權生產的 ZOKA魚雷干擾和誘餌反制系統,但安卡拉卡基於政治因素,因此計畫並未進行。結果國家中山科學研究院在分析ZOKA系統後,開發並整合了自製魚雷反制系統。

至於在戰鬥系統方面,「海鯤」採用的是洛克希德馬丁(Lockheed Martin)的系統,並將採用美製魚雷。而這並不令人意外,因為美國是台灣的主要盟友。事實上,包括英國在內,至少還有另外6國在元件、技術和人才方面提供援助。

國安會諮詢委員兼潛艦國造專案小組召集人黃曙光告訴《日經亞洲》(Nikkei Asia),他曾與美、日、韓和印度進行軍事接觸,並要求協助,但並未具體透露,最後哪些國家點頭。

由於「L3哈里斯科技」仍在致力克服因新冠大流行導致的生產和供應鏈問題,影響到桅杆升降裝備的製造時間表,因此應該要等到明年初,也就是4月進行首次海試前,才能交付並安裝。而據台灣軍方說,這艘身價15.4 億美元(近495億台幣)的柴電動力潛艦將進行數次海試。如果一切順利進行,台灣第一艘國造潛艦應該能在2026年以前交付海軍。

