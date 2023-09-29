憂i15會買到「火龍果」？專家1建議必看

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【中時新聞網 郭宜欣】蘋果iPhone 15 Pro系列出現容易過熱的麻煩，引起不少消費者的擔憂，對此，專家建議，如果想要買但還沒買，可以先觀望蘋果是否會在iOS的更新上進行調整，如果是已經購買的消費者，只能先在充電時取下手機殼，運行較高需求的程式時候，讓手機有時間冷卻。

美國科技網站android authority專欄作家Robert Triggs指出，iPhone 15 Pro進行一般工作時手機的溫度並不會過熱，但如果進行高效能運作時，手機「加溫」的速度非常明顯，在3DMark Wild Life測試中手機溫度一度達到47度，比三星旗鑑機的Galaxy S23 Ultra還高了5.7%。

此外Robert Triggs也提到iPhone 15 Pro充電時也有過熱問題，功率雖比S23 Ultra還要低，但外殼峰值溫度仍達到36.1度，電池內部預估也來到38至40度，這突顯iPhone 15 Pro的散熱問題。

包括南韓媒體在內，外界將iPhone 15 Pro過熱的問題歸咎在台積電3奈米代工的A17 Pro晶片上，但知名分析師郭明錤認為，不是台積電的問題，很可能是蘋果為了讓iPhone重量更輕，故對散熱系統設計作出妥協，像是散熱面積較小、採用鈦合金影響散熱效果等。

郭明錤預期，蘋果將會透過更新iOS軟體修正此問題。但他也示警，除非調降處理器效能，否則改善效果可能有限，且若蘋果沒有妥善解決此問題，可能會不利iPhone 15 Pro系列產品周期的出貨量。