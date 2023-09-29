十廠全發，台達處分泰達部分持股，急備糧

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十廠全發，台達急備糧，台達（2308）29日宣布為充實現有業務營運及強化未來拓展之營運資金，透過子公司Delta International Holding Limited B.V. （以下簡稱DIH）於集中交易市場處分部分泰國上市公司Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited（簡稱泰達或DET）之普通股股份，總交易股數8923萬2800股，每股交易價格為泰銖94.75元，總交易金額約為泰銖84.5億元（約相當於2.3億美元），處分之股數占泰達已發行流通在外股數0.72％。台達指出，處分部分泰達股份的目的係為了強化整體營運資金，處分後，台達對泰達的持股將微幅降至63.07％。

泰達為台達未來發展藍圖下極具策略意義的重要子公司與生產基地，重要性持續增加，未來亦將積極擴展業務。台達也將維持其對泰達業務發展的主導權，持續深耕泰國及東南亞市場，發揮集團綜效。

泰達為泰國的電子製造商，於1995年於泰國上市，業務涵蓋交換式電源供應器、電源系統及汽車電子等項目，業務據點橫跨東南亞、印度、歐洲及澳洲，主要生產基地則位於泰國、印度及斯洛伐克。泰達於2019年成為台達旗下子公司。

台達指出，台達及其子公司於本次交易前累積持有泰達目前已發行流通在外63.78％股權，本次交易後台達及其子公司對泰達之持股將微幅降至63.07％。