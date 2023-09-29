中國十一長假黃金週 旅遊觀光熱錢留境內

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（中央社記者李雅雯上海29日電）中國迎來十一長假，高鐵尖峰時段車票售罄、機場擠滿出遊人潮。中國境內旅遊熱度高於出境旅遊，原因在於簽證卡關、航班恢復不如預期、旅遊成本激增等問題降低出境旅遊動機。

中國今天起開始「十一長假」（9月29日至10月6日），期間橫跨中秋節、十一國慶日兩大節日。各地陸續回報交通壅塞等情形，高速公路在凌晨湧現車潮，有民眾分享從北京開車前往鄭州，原預估8小時車程，由於塞車拉長達15小時。

中國國家鐵路集團有限公司預估，全國鐵路客流量最高峰落在今天，恰逢中秋節，又是十一長假黃金週第一天，初估旅客輸送量將達2020萬人次，出車列車為1萬2508列，其中有1841列車為加開。

每日經濟新聞29日報導引用旅遊平台攜程統計數據指出，今年十一長假第一天旅遊訂單較去年十一長假第一天增加2.8倍，北京、重慶、成都、上海、廣州、武漢、西安、長沙、鄭州、南京等城市很受歡迎。

上海迪士尼度假區、北京野生動物園、秦始皇帝陵博物院、北京環球度假區、黃山風景區、成都大熊貓繁育研究基地、八達嶺長城等地為熱門景區。

中國旅遊研究院院長戴斌日前在央視採訪中表示，這次中秋、國慶長假將是史上熱度最高的一次國慶黃金週，預估8天假期間，平均每天會有超過1億人次出遊，「可以說人人都是遊客，處處都是風景」。

環球時報、新華社等官媒刊發「黃金週到來全球多地期待中國遊客」、「中國超級黃金週即將開啟！境內外旅遊再被點燃」等文彰顯中國遊客即將帶來觀光財，不過相較於中國境內跨省出遊熱度高，出境旅遊市場尚待復甦。

據國家移民管理局7月下旬數據發布，中國上半年出入境人員僅恢復至COVID-19疫情前、2019年同期48.8%。據航班管家數據資料，預計十一長假期間，國際日均計畫航班量僅恢復至2019年同期56.8%。

Visa中國區總裁尹小龍日前接受每日經濟新聞專訪指出，簽證辦理是否便利、航班供給是否充足、旅遊成本升高等因素是目前中國遊客出境旅遊的制約項目。

他說，疫情過去後，簽證集中申請量大，需要時間慢慢地消化，這對於出境旅遊意願有影響，航班、旅遊成本等也是降低出境旅遊動機原因。