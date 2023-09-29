韓國推線上祭祀 疫後仍有19萬人利用

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（中央社記者廖禹揚首爾29日專電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，韓國政府為降低節日祭祀的接觸傳染風險，推行線上祭祀平台。在疫情趨緩開始逐步解封的今年春節仍有約19萬人使用，對傳統喪葬祭祀文化的認知也逐漸產生改變。

中秋節在韓國是不亞於春節的重要節日之一，家族成員會在這天齊聚一堂，祭拜祖先、掃墓，在防疫規範完全解封的第一個中秋，韓國各地墓園、觀光景點今天迎來大量人潮。據韓國道路公社估算，以當地時間今天下午1時為準，從首爾出發至釜山車程至少要花費8個多小時，為平時3個多小時近3倍。

若想省去交通時間和外出的麻煩，韓國民眾現在也能選擇「線上祭祀」。韓聯社報導指出，韓國保健福祉部與韓國葬禮文化振興院在疫情間推出的「e天空」線上祭祀服務，在解封後仍有不少人使用，民間業者設立的線上祭祀平台也持續新增。

據統計，2020年正式開始營運的「e天空」使用者在2021年春節達到約24.9萬人，中秋30.1萬人；2022年春節28.5萬人，中秋21.8萬人，今年春節也有19萬人使用。透過元宇宙祭祀平台，使用者可以選擇代表自己的人物，在虛擬祠堂擺設照片、祭壇，也能獻花、焚香，甚至還能舉行大型祭祀活動。

隨著線上祭祀的概念，在疫情推波助瀾下快速為一般民眾所知，韓國民眾對喪葬方式的觀念也出現變化。韓國葬禮文化振興院去年進行調查顯示，72.8%受訪民眾表示贊成「散粉葬」，實際希望往生後採「散粉葬」處理的受訪者約23%。

「散粉葬」是指遺體火化後將骨灰撒在山、河或海裡的喪葬方式，韓國政府將此視為環保的新型態喪葬形式，規劃積極推動，預期在2027年前可將散粉葬比例提高至3成。散粉葬也必須在政府指定區域進行，現場不設置如墓碑等任何私人標示，祭祀獻花等追悼活動都將在線上進行。