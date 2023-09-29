健康達人挑戰賽成果發表 8成參賽者養成規律運動

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健康人人都想要，也知道怎麼做，卻總是知易行難！台灣健康運動聯盟近期進行「健康達人挑戰賽(CBHS)」成果發表，第2期挑戰賽中，成功讓高達8成以上的參賽人建立了規律的運動習慣，期盼持續打造「科技健康國」。

健盟理事長、前體育署長高俊雄表示，「健康達人挑戰賽(CBHS)」由台灣健康運動聯盟主辦，自2022年起已經舉辦2期，計20幾家企業團體2000餘位員工參賽，經統計，每天走路7000步以上且每周至少3天者超過80％，明顯高於全國上班族規律運動人口的不到25％。健盟運用公開勸募的捐款，建置挑戰賽網路平台，提供獎金給達標的參賽者及推廣人．取之於社會用之於社會，健盟非常樂意將挑戰賽網路平台技術移轉給有興趣的企業。

「健康達人挑戰賽(CBHS)」以助人養成新習慣為目標，每期3個月，特以「每月規律天數」為達標等級標準，不僅讓人簡明易懂，而且容易進入並達成基本目標，包括日行步數達7000步以上、血壓或體重量測、上健康雲看自己健康促進成績。

健盟秘書長張東洋指出，因方案的進入門檻不高，加上群組激勵與推廣人的設計，能讓人不難達到均標後產生成就感，進而有了挑戰下一個高階目標的鬥志，從而產生最可貴的毅力。第1期739名參賽人達成均標的高達82.5％，接著就挑戰16天以上的「高標」(≧16天)，發現不難以後，就繼續往≧20天的「頂標」邁進。

張東洋表示，參賽的職場人士中，有不少是平時極少運動、甚或BMI＞30者，他們是企業主最須關注者。依教育部體育署數年來每年都執行的全國體育調查，30～60歲壯世代人口中，自認有規律運動習慣的人一直都只在20-23％左右盤旋。

今年7月底的第2期挑戰賽中，全體參賽人達均標以上，頂標比率達到79.73％的高峰，這比第1期高了11％，這代表8成以上的參賽人已建立了規律運動習慣。而康軒文教集團在創辦人名譽博士李萬吉董事長率領下的4個大隊計120位參賽人，與新竹科學園管理局由王永壯局長領軍的25人大隊，加上高雄東台精機公司的25人大隊，創造出「100％達頂標」的傲人成績。