全台最巨大的「橘貓重重」現身台中 大魯閣新時代推出追貓拿好禮吸客

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

貓奴請注意！在IG、FB社群擁有高知名度，全台最巨大、高達3米的「橘貓重重」，趁著中秋國慶連假（9／29至10／10）現身在大魯閣新時代購物中心1樓廣場！開展首（29）日吸引大批民眾爭相拍照打卡，為周年慶檔期帶進滿滿的人氣與買氣！

大魯閣新時代表示，「橘貓重重」是一個大型裝置藝術，創作者以「十隻橘貓九隻胖」的概念，打造了這隻全身毛絨絨，並且擁有著大肚腩、慵懶坐姿的橘貓，再搭配上一張時下最流行的高級厭世臉，在台北各捷運站快閃出沒時瞬間擄獲一票粉絲，並掀起一波追貓熱潮！

有民眾會帶著家裡飼養的貓咪到場朝聖，一起拍下大貓、小貓合影的逗趣畫面；也有人會以借位方式，拍下用手拎著橘貓的有趣角度，不管怎麼拍都是IG、FB社群上的吸睛焦點。

大魯閣新時代為了歡迎「橘貓重重」登場，開展首日早上10點30分於1樓廣場舉辦「起床秀」活動，吸引不少家長帶著小朋友前來跟可愛萌貓合照，大家一起用萌萌奶音呼叫「重重起床了~」，觀看橘貓重重慵懶甦醒、慢慢起身坐起的可愛畫面。

展出期間，只要手機出示與橘貓重重合照打卡畫面，就能享有大魯閣新時代館內多家品牌折扣優惠，包括可以免費獲得保養品、皮革鑰匙圈或免費打保齡球等品牌好禮。

由於中秋國慶連假正值大魯閣新時代舉辦8周年慶促銷活動，這次祭出全館滿千送百、百貨服飾滿4000元再加送100元，會員憑身分證字號對中8，再加館內消費滿888元發票就送電影票，以及館內吃喝玩樂滿88元可抽萬元住宿券、電影票等活動，鼓勵民眾把握連假，一起到大魯閣新時代出遊，並來搶拍全台最大隻橘貓！