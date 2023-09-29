Google Fitbit Charge 6 智慧手環問世 支援Google地圖與錢包

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在發表新一代的手機前，Google先宣布Fitbit正式推出全新智慧手環Charge 6並開放預購，透過持續改進的機器學習演算法，為使用者帶來更準確的心率數據，同時新增Google地圖、錢包、YouTube Music等多種Google應用程式，讓日常生活更為便利。

根據Google的官方部落格文章，Charge 6跟其他智慧穿戴裝置一樣著重在健康數據管理與分析，心率追蹤的準確度將比以前提升60%，心率也代表能在不同健康指標上，提供使用者像是卡路里、活動區間分鐘數、日常準備分數和睡眠分數等數據。

藉由膚電活動掃描注意自己的壓力跡象來測量身體目前的反應，並進一步獲取排解壓力的相關指引。也可以透過壓力管理分數，了解你的身體如何面對壓力，並規劃當天的作息。使用者也能隨時存取血氧濃度 (SpO2)、心率變化、呼吸頻率等健康指標。此外，戶外運動的愛好者也不需要攜帶相容配對支援的手機在身上，透過 Charge 6 內建的 GPS功能，就可以輕鬆追蹤運動距離。

喜歡一邊運動一邊聽音樂者，也可以透過Charge 6上的 YouTube Music 控制功能，自行編排音樂，在手腕上直接選擇播放、停止和跳過1億多首歌曲。過程中，YouTube Music Premium 還能根據你的訓練情況推薦合適的音樂。除了上述的新功能，Charge 6也帶來多項更新，像是全新的側邊觸覺按鈕、長達 7 天的電池續航。

Charge 6 共推出曜石黑、陶瓷米和珊瑚紅三種顏色，在台建議售價為5190元。即日起，可以透過 Google 商店、Fitbit 官方網頁、蝦皮 Fitbit 官方旗艦店、momo購物網及 PChome24h 購物等通路預購 Charge 6，並預計今年秋季正式於全球發售。