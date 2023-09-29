勞動部放寬特登工廠可請移工 首波名額6000人

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（中央社記者吳欣紜台北29日電）工廠移工申請再放寬，勞動部日前召開跨國勞動力政策諮詢小組會議，決議開放讓有特定工廠登記的業者可申請移工，首波名額約6000名，將交由經濟部分配。

工廠管理輔導法三讀通過後，開放讓有臨時工廠登記的工廠可以申請「特定工廠登記」，勞動部在西元2020年時就放寬，讓原本持臨時工廠登記的製造業移工雇主若依規定申請特定工廠登記，或取得特定工廠登記證明者，就可繼續聘僱移工。

經濟部近日在勞動部跨國勞動力政策諮詢小組提案，希望讓已經取得特定工廠登記以及從臨登轉特登但未曾聘移工的工廠可以申請移工。勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國接受媒體聯訪說，後續經委員討論決議，首波將開放6000名額。

蘇裕國說，委員認為，取得特定登記工廠業者必須經過消防、建築及職業安全衛生的法規檢查合格，才可以取得特登證明，所以與一般工廠沒有不一樣，在這樣狀況下，也可能面臨缺工情形，且過去也有開放臨時工廠轉特登工廠的一部分業者可申請聘僱移工，因此在這些考量下決議先給一個定額的開放。

蘇裕國也說，6000名額將由經濟部中部辦公室提分配規劃，但考慮移工管理及住宿安全，名額將優先分配給有廠住分離的業者。