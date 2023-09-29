侯友宜簽核能納低碳能源承諾書 盼正視缺電危機

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（中央社記者高華謙台北29日電）國民黨總統參選人侯友宜競辦說，侯友宜已簽署「氣候先鋒者聯盟」提出「核能納入低碳能源選項承諾書」，是首位簽署的總統參選人。侯友宜希望外界正視缺電危機與能源配比，也同意上任後由專家評估核一、核二與核三延役或更新機組等3項工作。

副總統賴清德7月談及缺電議題時表示，蔡總統執政7年，電力備轉容量率從1.64%提升至17%多，代表著每發100度，只用了83度電力，去年綠電發電量已大於核電，因此台灣不缺電，也持續往綠電方向走。

侯友宜競選辦公室今天發布新聞稿表示，「氣候先鋒者聯盟」提出「核能納入低碳能源選項承諾書」，要求總統參選人承諾面對減少碳排，願意將核能列為低碳能源選項。侯友宜重視環境永續、也認同核能是低碳能源選項之一，除了親自簽署承諾書，也希望外界正視台灣缺電危機及能源配比不均議題；侯友宜也是首位簽署承諾書的總統參選人。

侯辦新聞組副召集人錢震宇說，民進黨政府「2025非核家園」跳票，民進黨不僅不承認，也拒絕檢討能源政策。侯友宜提出務實穩健能源政策，同時將核能列入乾淨能源，強調「供電無虞、有序轉型」，具體目標包括「2030減碳台灣」、「2035低碳台灣」、「2040無煤台灣」、「2050淨零台灣」。

他表示，侯友宜承諾當選總統，第一任期內將完成核一、核二、核三檢查檢修工作，安全延役；也將成立「核四總體安全審查委員會」，在安全無虞下，推動核四安全重啟。這幾點也跟「核能納入低碳能源選項承諾書」內容一致。

錢震宇說，核能基載電力最穩定，且電價最便宜，這是一定要走的選項，如此才有國際競爭力，也符合世界潮流。

根據「核能納入低碳能源選項承諾書」，要求簽署人承諾若當選總統，上任後3個月內要推動3項工作。首先是以專案邀集國際核能業界、核能安全監管單位等具相當資歷的專業人士組成專家團隊，完整檢查核四，了解可用性，並在不影響核子保安前提下，力求過程公開透明。

再來，對於核一、核二與核三也由專家團隊評估延役既有機組或更新機組設備可能性與效益，並公開審議。最後是以制度面確保原子能相關研究單位進行研究工作的獨立性，持續關注、接軌國際原子能發展趨勢。