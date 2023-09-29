基隆議員不分藍綠中秋齊送暖 童子瑋見失依兒哽咽

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中秋團圓對於許多人來說早習以為常，但有些家庭與孩子卻仍處於困境。基隆市議會議長童子瑋特別在29日前往「主恩之家」，致贈柚子與月餅給失依兒童，其中1位男孩說「議長我記得你，你送過我粽子」，更讓童一度落淚。而國民黨基隆市立委參選人林沛祥則是前往基隆博愛仁愛之家，與在地商家合送300顆月餅，讓長輩度過暖心的中秋假期。

捐贈活動由主恩之家牧師徐華強帶著童子瑋參觀孩子的生活起居，在捐贈柚子與月餅後，1位就讀國中的小男生還主動上前找議長攀談，説「議長我記得你，在國小時你曾經到學校發粽子給我」。童也很驚訝又感動，詢問孩子的近況與需求。

童子瑋語帶哽咽說到，今天來主恩之家，最大的感觸是這群孩子需要的陪伴與關懷，聽完孩子們的故事真的是會令人鼻酸，也很感謝善心人士江小姐，還有牧師徐華強幾乎全天候陪著孩子生活，尤其徐華強自己就是從小在兒童之家長大，更能體會孩子的心情，相信這邊的孩子將來會更懂得回饋社會且「不忘初心」，童也呼籲各界多致贈愛心食物給機構。

而林沛祥則是前往基隆博愛仁愛之家，與在地企業「溫莎堡烘焙坊」合作，送上300顆美味的月餅給長輩，林表示，中秋是家人聚在一起的好時光，也是我們能把愛傳遞到社區每個角落的好機會，希望我們的小心意能讓博愛仁愛之家的大家在這個特殊的日子裡，都能感到溫暖和幸福。

同時，林也對博愛仁愛之家多年來在基隆社區的貢獻表示衷心的感謝，希望這樣的善舉能夠持續下去，為基隆博愛仁愛之家的居民帶來更多的關懷和幸福。林並希望，通過這次的活動，將愛和關懷帶到社區，也期待這樣的善舉能鼓勵更多人參與，一起讓基隆成為一個更加溫暖和美好的地方。

民進黨市議員許睿慈則是前往經濟較弱勢的家庭送上物資與關懷。許表示，除日常物資外，孩子們在經濟狀況比較吃緊時，要安心讀書也成為一種奢望，所以她也媒合善心人士，提供獎助學金給弱勢家庭的小朋友。

許強調，社會安全網的建立需要更完善的政策支撐，關懷與送暖不是終點，而是持續捍衛公平正義的起點，也邀請大家一起投入愛心，讓基隆更好。