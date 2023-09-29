農地工廠聘僱移工再放寬！ 純特登工廠首波開放6000人

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農地工廠移工開放！經濟部多次在跨國勞動力政策諮詢小組中提案，盼取得特定工廠登記（含未聘僱移工臨時工廠登記業者）的工廠可以合法聘僱移工，近日在跨國勞動力政策諮詢小組上通過，並開放首波6000名，但要求應優先分配至廠住分離的工廠。

為納管未登記工廠（農地工廠），經濟部多次修正「工廠管理輔導法」，包括開放臨時工廠登記、已在2020年屆滿，後續再次修正工廠管理輔導法，開放未登工廠可申請納管、提出改善計畫，並在2030年前取得「特定工廠登記」、2040年前輔導合法化。勞動部現行僅允許曾在臨登轉特登且曾聘僱過移工的工廠，可以繼續聘僱移工。

曾持臨登向勞動部申請的雇主有3589家、移工人數有1萬8471人，特定工廠聯合會提案，以現況申請納管家數3.2萬餘家，開放特登業者申請聘僱移工，推估所需移工人數約3萬1000餘人，但建議採總量管制概念，建請勞動部同意開放移工人數6000人；經濟部近日提案並獲通過。

台灣大學國家發展所兼任副教授辛炳隆表示，特登工廠聘僱移工並未開放新的行業別，且原本就是國人比較從事意願較低的3K產業，應該不致影響國人就業。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國表示，最後決議開放包括臨登轉特登未曾聘有移工及已取得特定登記的工廠聘僱移工，首波開放6000名，但會中委員認為雖然特登通過消防、建管及職安等標準，仍要求應「廠住分離」的工廠優先分配移工，後續仍要與經濟部協商後再啟動法規修正，通過後才能引進。