百年未曾中斷 台東達仁鄉maljeveq五年祭10月登場

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台東縣達仁鄉土坂部落10月將舉辦五年一度的重要祭儀「maljeveq(五年祭)」，是全台部落唯一百年來未曾中斷的五年祭儀。台東縣長饒慶鈴、達仁鄉公所與三家部落傳統領袖今天共同主持記者會，除祭儀也將推出系列文化活動，邀請民眾認識部落傳統文化。

maljeveq五年祭是排灣族各類祭儀中規模最盛大、象徵意涵最豐富，族人為迎接大武山的祖靈及神靈的探訪而舉行的祭儀，又稱「人神盟約祭」。達仁鄉土坂部落的五年祭歷經日本殖民統治及外來宗教的傳入，但從未中斷過，至今仍保有相當的完整性，部落族人引以為榮。

祭儀主要核心為「刺球儀式」，首先由巫師做祭告請求神靈祖靈來到現場，接著由祭司將附有靈力的福球往上空拋，讓刺球場上的勇士們用各自的祭竿擺盪刺接福球。福球代表祖靈帶來的運勢，然而好壞只有巫師知道，每顆福球都需要被化解與祭祀，並保存到下次的五年祭。

台東縣府原民處指出，五年祭迎神靈、獻祭、刺球等儀式於10／21－10／25辦理，祭儀期間進入部落請遵守相關禁忌與規範。此次推出祭儀觀禮導覽解說、五年祭二日見學之旅，以及土坂時間部落生活策展，帶領人們走入五年祭期間的土坂部落，認識排灣族的山林智慧、工藝、狩獵知識與祭祀文化，一探部落傳統領袖與階級制度、祭儀的準備工作，在儀式現場感受祭典的氛圍與意義，更深入地了解祭儀背後故事。