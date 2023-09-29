大動作清消防堵疫情 國慶晚會台南登場 空軍基地預估湧萬人

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國慶晚會今年選定台南空軍基地登場，8日將有2000名僑胞在內共1萬名民眾與會，正值台南市登革熱疫情延燒，台南市民政局大動作展開會場噴藥與孳清力阻疫情擴散，晚會當天將發送防蚊液與防蚊貼片給進場民眾，防止賓客意外「中標」。

國慶晚會預定8日在台南空軍基地登場，停機坪上搭建舞台與1萬個座位，民眾除了看國家級表演，還可現場近距離觀賞IDF、幻象2000、黑鷹、阿帕契直升機與軍用運輸機在內的11架台灣主力戰機。

台南市政府估計將有破萬賓客與會，台南市中秋節前夕登革熱破萬例，正值關鍵期，國慶連假又有一波遊客潮，為防止疫情擴散，賓客意外中標，台南市政府協調軍方，自7月起每周2次清理會場環境，台南市環保局、南區區公所、工務局協助園區整理環境及坑洞補強。

台南市民政局表示，空軍基地面積寬廣，鄰近地區空屋、空地多，整理過程不易，幸賴空軍基地官兵配合國慶晚會活動，在戰訓之餘，配合投入支援防疫，孳清工作順利。

台南市長黃偉哲表示，國慶晚會首次在台南舉辦，不容疫情阻礙國家級盛典，未來1周將加強動員擴大孳生源清除工作，徹底清除孳生源。

台南市民政局長姜淋煌表示，最近疫情已有反轉的跡象，仍要慎防疫情反彈。登革熱將進入關鍵期，台南市政府將與軍方持續合作，除了孳清與噴藥，當天還會發送防蚊液與防蚊貼片給賓客，守護國慶活動安全及賓客健康。