呼吸道融合病毒大爆發 台中月子中心嬰兒室驚傳群聚感染

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近來呼吸道融合病毒（RSV）大爆發，台中市驚傳做月子中心爆發群聚感染，1家高檔月子中心疑因媽媽生小寶，爸爸帶大寶一起入住，大傳小結果嬰兒室7、8個小寶寶陸續咳嗽、呼吸喘急就醫，台中市衛生局證實已介入輔導，9月21日後未再有新病例出現，將持續監測到10月8日。

入秋後各種病毒齊發，醫療院所湧現兒科病號，不但小診所病號爆增，中國附醫、中山附醫與台中榮總3家醫學中心兒科急診塞爆、兒科病房佔床率達100％；中國附醫感染管制中心副院長黃高彬說，全國的兒科病房RSV從8、9月開始流行，目前正在高峰，高達5成病患都是感染RSV住院，加上流感、副流感、腺病毒、腸病毒也都在流行，兒科病床全滿。

台中榮總小兒感染科主任陳伯彥表示，一旦感染RSV4歲以下幼童症狀更嚴重，更易出現呼吸喘，每個都像重症，該病毒飛沬傳染，大人、大小孩症狀輕微，但嬰幼兒就會有嚴重的呼吸道症狀，防不勝防，呼籲家中有小小孩，大朋友或大人出現症狀，一定要落實勤洗手、口罩戴好。

台中市衛生局也證實，日前爆發做月子中心群聚感染，某產後護理之家從9月10日起陸續出現嬰兒咳嗽、流鼻水等上呼吸道症狀，就醫證實是呼吸道融合病毒感染RSV，經請專家介入輔導，也發現疑似社區大人或大小孩帶入造成感染，已要求加強環境清消及訪客管理，幸9月21日就未再新增病例，衛生局將將持續監測到10月8日結案。

台中小兒科診所院長、醫師施勝桓呼籲家長，特別留意4歲以下幼兒，因前幾年新冠疫情導致免疫負債，讓新生的這批嬰幼兒血液沒有抗體，家長如與幼兒直接接觸，要做好戴口罩、勤洗手等防護工作。