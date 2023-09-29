2023台北國際秋季旅展9／29登場 推廣「群山低碳」暢遊壹線雙市三聚落

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交通部觀光署阿里山國家風景區管理處(阿里山管理處)為推動大阿里山、235區域及大草嶺觀光圈(以下簡稱三大觀光圈)觀光環境永續發展理念，今年首度以太保至嘉義市沿台18線往阿里山線之低碳旅遊示範線，暢遊壹線雙市三聚落(台18線、太保市、嘉義市、隙頂、石棹、奮起湖)，聯合沿線食宿遊購多家業者，共同以「三大觀光圈 群山低碳」提供遊客綠色旅遊新選擇。

阿里山管理處特別推出觀光圈群山旅遊方案，引領推廣低碳旅遊，自今年9月29日至10月2日連續四日假臺北世貿一館所舉辦2023臺北國際秋季旅展「大阿里山、235區域及大草嶺觀光圈 群山低碳」攤位作推廣，現場將有低碳好禮大放送，獎項豐富，包含住宿券、電動機車騎乘券，以及多家低碳商店精緻禮品。

「三大觀光圈 群山低碳」共推出三大方案，分別為城市暢遊(平日1日遊)、山林住宿(平日2日遊)及低碳商店優惠方案，鼓勵遊客使用低碳排綠色運具從事旅遊活動。此次參與店家包含低碳運具Rilink租車綠悠遊(嘉義台高鐵站)，住宿則有生力農場、龍雲農場及奮起湖大飯店，低碳商店遍布旅遊線周邊包含花現茶韻、公興森態園區、奮起福餅創始店、林園茶香美食田媽媽、林園製茶、綠香民宿、慕噶納娜民宿、月桃故事館觀光工廠、二通針線情文創館、渼橘客Magic yugo 新鮮果優格專賣店、朱家麻花捲、草行居百匯蔬食、半畝田北方麵食館、三哥肉乾等共17店家，詳情可查詢群山低碳網：https://lowcarbontourism.rezio.shop/zh-TW

阿里山管理處洪維新處長表示，永續旅遊模式是近年備受關注的旅遊新趨勢，透過旅遊過程中的綠色、環保、低碳行動，達到節能減碳及減少污染，可降低對當地旅遊環境及生態影響。歡迎民眾趁著中秋節連假前往秋季旅展試試手氣，亦可至群山低碳網頁查詢群山低碳旅遊優惠方案。

更多資訊可查詢阿里山國家風景區管理處官網：https://www.ali-nsa.net/zh-tw/或至「阿里山 新印象」粉絲專頁：https://www.facebook.com/Alishan.nsa/