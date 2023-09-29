《國際經濟》央行祭出高利率 五傷拳痛擊經濟

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】2023年已近尾聲，全球數10年以來最猛的升息周期，應該可以告一段落了。不過，利息衝高所帶來的影響將慢慢浮現。另外，不少央行也表示，會將自己的利率維持在高檔區域好一段時間，也會衝擊到各種產業與經濟。

其中，高利率對房地產的危害最大，有些開發商甚至還沒走出新冠疫情的陰霾。例如，德國房地產業者傳出連環破產的消息，倫敦辦公室租賃市場出現衰退的現象，空屋率也創下30年新高。

從美國銀行業者上半年的財報得知，虧損急速攀升外，並示警賠錢的狀況還沒有結束。歐洲地區受創最嚴重的國家就是瑞典，因為當地房貸大部分都是屬於短天期的，民眾一時資金若沒周轉好，可能就無法償還龐大的房貸。

旗下擁有大筆醫院與學校等地皮的歐洲房地產業者SBB，正忙於修補虧損大增以及現金大減所造成的財務大洞。另外一家從斯德哥爾摩到柏林都有建案的瑞典最大房地產公司Heimstaden Bostad，手握300億美元的投資案，但現在卻被幾10億美元的周轉金搞得是焦頭爛額。

除了歐洲外，中國大陸的房地產業者也是財務方面捉襟見肘。以恆大集團來說，是全球負債最多的開發商，欠下的巨款至少有3,000億美元，現正處於財務危機的颱風眼。

同時，中國最大的民間開發商碧桂園，也正想方設法避免違約。由於房地產的規模約占經濟成長25%，外界對中國大陸經濟成長復甦緩慢，以及孱弱的房地產可能帶來的全球影響性感到擔憂。

在全球借錢利息愈來愈高下，愈來愈多企業爆出還不起錢的消息。根據標準普爾（S&P）統計，8月全球新成立的知名公司行號中，就有16家無法按時還債，這是自2009年以來最多，同時，這也是業者營運壓力變大的現況。

財富管理公司瑞士寶盛（Julius Baer）認為，公司經營壓力以及未出現在帳本上的隱性槓桿（hidden leverage）已逐漸成為市場隱憂，雖未全面性爆發，但時機點可能快了。

另外，歐美有許多低利率時代下的產物殭屍公司（zombie companies），很難想像在目前利率這麼高的環境下，該如何生存。殭屍公司就是賺的錢基本上只夠維持公司營運，講難聽一點就是續命而已，常常無法清償債務。

自從歐美銀行業者在3月紛紛傳出倒閉後，各政府就開始體檢這些金融業者的財務體質。所幸的是，美國大型銀行6月順利通過聯準會的年度檢查。歐洲央行已要求區域內的銀行，要提供每周流動性等相關數據。

蘇黎世保險集團（Zurich Insurance Group）指出，與3月相比，銀行在資本以及流動性方面都更優了。不過，未來還是有很大的疑慮，因為全球房地產市場是搖搖欲墜。再者，小型銀行業者恐會面臨存款不足與信用ㄈ風險的問題。

標準普爾500美國地區銀行指數，今年已大跌近40%，創下2008年以來最大跌幅。資產規模龐大的歐洲銀行其實也很脆弱，因為跟經濟成長與否的關聯度較高，故更容易受到來自各方位風險的影響。

因利差擴大，日本資金正大量出走，並投入美國科技類股，以及高報酬的新興市場貨幣等。專家學者預估，日本央行可能會在2024年元月上調政策利率。手握約1兆美元美國債券本投資人，也歐洲與澳洲較大的債權者之一。

不過，當日本拋售公債時，可能會進一步推升殖利率，但此利率已升至2008年全球金融海嘯以來最高，故有可能會害股市走跌。因為，當市場把資金轉移至低風險且高報酬率的公債時，股市往往會走跌。