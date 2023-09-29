偵破內蒙通遼31年命案 三天三夜掘土五米尋得2被害人遺骨

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澎湃新聞29日報導，挖掘機深挖了三天三夜之後，內蒙古通遼警方終於在地下5米處找到了失蹤30餘年的李師傅和蔡師傅的屍骨。內蒙古自治通遼市公安局官方微信公眾號「通遼刑偵」28日發布消息：兩起積壓31年的命案告破。

據「通遼刑偵」消息，事情發生於31年前的1992年2月，河南省漯河市的李師傅、蔡師傅受公司委派，前往通遼市寶龍山鎮向張某生催收7.2萬元（人民幣，下同）的麵粉款。而當張某生發現兩人攜帶著11萬元鉅款現金之後，便起了歹念，將兩人殺害。

出門許久的李師傅遲遲不歸，家人非常著急。1992年6月，李師傅家人和李師傅公司的工作人員一起到寶龍山鎮找人。那時已將李師傅殺害的張某生卻表示，4月時，李師傅和蔡師傅在當地結識一名女子後，三人已一同前往外地做生意去了。

公司也懷疑李師傅和蔡師傅攜款私逃。1992月12月，李師傅公司所在地的檢察機關派人到內蒙古調查二人失蹤一事，並向當地派出所報案。

而張某生則靠著害人性命得來的「第一桶金」，逐步發展成為了當地的黑惡勢力。

天理昭彰，2020年，通遼市公安局科爾沁分局辦理「7.26」專案，打掉了以張某生為首的惡勢力犯罪集團。梳理案卷時，警方發現這個惡勢力犯罪集團的頭目張某生，就是當年與李師傅和蔡師傅二人交易麵粉生意的張某生。

2023年，通遼市公安局科爾沁分局成立了以分局主要負責人為組長的「4.27」「4.28」專案組，在全域範圍內集中優勢警力，對李師傅和蔡師傅失蹤案深挖細查。專案組成員輾轉通遼市科左中旗、赤峰市、河南省漯河市郾城縣等地開展摸排走訪，終於從張某生親屬處獲得了關鍵資訊：張某生身邊曾有一名曹姓工人，可能與李師傅和蔡師傅失蹤案有關。

得到這一關鍵訊息後，專案組成員連夜前往曹某住所將其抓獲，專案警方對曹某展開審訊曉以大義，曹某終於承認了夥同張某生將李師傅和蔡師傅殺害並埋屍的全過程。

據「通遼刑偵」消息，遺體掩埋時間長達30餘年，現場地形地貌已有改變，搜尋屍體的難度大。經過三天三夜的不斷努力，挖至地下5米深時，終於見到了屍骨、殘骸、衣物及被害人身分證件，為該案的突破提供了關鍵證據支撐，案件真相也終於大白於天下。

經查，1992年，張某生夥同曹某，於4月27日晚和28日晚分別將李、蔡二人殺害後埋在家中後院，並將二人攜帶的現金占為己有。為掩人耳目，張某生在1993年將家中後院房屋重建，隱藏屍體。

目前，犯罪嫌疑人張某生和曹某已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。