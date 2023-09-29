後山坍崩土堆積民宅後方 新店區所清一半遭批：不負責任

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新北市議員28日在質詢時向民政局長林耀長反映，轄區一戶人家後方土石坍崩，請新店區公所等單位協助到場會勘後，區所卻在兩名土木技師建議下，決定只挖掉一半坍下的土石，直呼不合理，要求新店區所一定要給個說法否則砍預算。

新店區公所喊冤「誤會」，表示目前的狀況並不影響屋主安全，另外維持現狀也是因為土地所有權有糾紛，現場是私人地，公家單位不便貿然介入，須待釐清後才能繼續工程。

陳永福28日在議會質詢，點名民政局長林耀長，要求「新店區長馬上給我換掉」。他說，廣興路27巷33號住戶，前陣子住家後面土石坍崩，房屋後方的土牆擋住土石，但積堆在牆後方。

陳永福說，區所與農業局到場會勘後，卻以兩個水土保持技師說法，認定現場沙包疊一疊、讓水不會流進擋下土石就好了，痛批「搶災跟復建不一樣!」，他說他很清楚，依照水土保持法，水土保持義務是土地所有權人，但緊急搶災是公所權責，「搶災後山如果又崩塌這才是搶災，復建是全面問題消失以後，再來復建」，要求新店區所給說法。

實際走訪，該住戶傍山而居，後方長長的土石流痕跡怵目驚心，住戶陳老先生說，他從40幾歲買下房子後搬到這裡，已住40餘年，後山是別人的私有地，原本都相安無事，卻在今年5月遇到颱風突然坍崩了。

陳老先生說，區公所與相關單位會勘後，就在現場挖土座沙包疊一疊，「像小孩子在玩一樣」，認為把水擋住不會流下來就好，但他看著那堵牆和後方堆積的泥沙，卻是提心吊膽，希望有關單位能幫忙。

新店區公所回應，之前已先派人到場清除部分積砂，專家會勘後認為全部將土石清掉反而更危險，也因此區所在現場疊上沙包防堵水流不影響他家，但屋主認為清的不夠，「其實涉及山坡地，有些水土保持是土地所有權人要處理，屋主主張要清，後山地主主張不清，權益還在釐清中，要等權益釐清楚後才能處理」。