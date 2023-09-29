大陸長假首日發送旅客6320萬人次 比去年同期增53.2％

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大陸央視新聞29日報導，大陸交通運輸部初步統計，中秋十一假期首日，大陸全國鐵路、公路、水路、民航預計發送旅客總量6320.5萬人次，環比增長20.1％，比2022年同期（十一假期首日）增長53.2％。其中，鐵路發送旅客2020萬人次，環比增長24.8％，比2022年同期增長108.2％；公路發送旅客4002.5萬人次，環比增長18.8％，比2022年同期增長32.9％；水路發送旅客81萬人次，環比增長40.7％，比2022年同期增長48.2％；民航發送旅客217萬人次，環比持平，比2022年同期增長143.4％。大陸全國高速公路流量約6600萬輛次，環比增長48.8％，比2022年同期增長43.5％。

今天是假期首日，交通部門全力確保群眾安全便捷出行，各地交通運輸平穩有序。受亞運會賽事熱度影響，浙江水上客運需求旺盛，為保障民眾出行便利，截至目前共投入營運客渡運船舶294艘，發送旅客人數超84萬人次。再加上臨近中秋十一雙節因素，浙江水上出行人數將繼續保持較大增長，預計假期期間水上發送旅客總量突破230萬人次，同比增長將超30％，水上客流高峰最大預計出現在10月1日—4日，單日最大客流或超30萬人次。針對水路大客流量，浙江海事部門提前開展涉客船舶安全檢查，及時發布船舶航行安全提醒，確保旅客水上出行安全。

北京地鐵以客流為導向，在做好運力運量匹配分析基礎上，合理安排節前、節日期間、節後不同時段的各線路列車運行計畫；各線路安排預備車和司機熱備待命，適時加開臨客，緩解局部大客流壓力；針對10月1日升旗儀式後客流疏散需求，相關車站提前制定客流組織和宣傳引導工作方案；針對重點景區和商圈周邊車站、「七站兩場」接駁車站客流時空分布特點，相關車站細化形成車站客運組織及保障方案。

上海虹橋火車站今日起至10月8日，每日凌晨開始開通6條夜間應急臨時專線，發車間隔20分鐘（客滿即發），配車50輛，分別至莘莊、九亭、桃浦新村、徐家匯、人民廣場、中山公園，作為夜間公共交通停運後的補充保障措施，有序疏散旅客。