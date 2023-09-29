習近平力推一帶一路 寮國、柬埔寨全力投入未受惠

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【中央社台北29日電】中共領導人習近平力推的「一帶一路」倡議屆滿10週年，這項號稱中國拓展基礎設施至世界各地的投資方案，寮國與柬埔寨全力投入卻未受惠，因為多數投資顯得投機、倉促和規劃不當。

綜合英國廣播公司（BBC）與美國自由亞洲電台（RFA）28日報導，柬埔寨七星海特區是一帶一路的重點項目之一，卻因中國經濟出現危機和資金斷鏈已近乎停滯，對當地居民和環境已造成難以逆轉的影響。

報導說，七星海開發案最初由天津的民營企業優聯集團（UDG）主導，摧毀近兩成的原始森林，千餘家庭被迫遷徙；原居於此的漁民索姆．緹（Som Thy）觸景傷情說：「看到這裡雜草叢生，我就很想哭。」

不僅原先開發商掛保證，將在七星海闢建國際機場、深海港口、發電站、醫院、賭場和豪華別墅的承諾付之闕如，又因UDG的主導地位被另一家公司中國城市建設控股集團（中城建）取代，留下爛尾。

中城建是國企也是問題企業，很可能受到近期中國房地產市場崩盤影響，財務狀況持續惡化，信用評級受損，而且運作不透明。

報導提到，與七星海隔海相望的西哈努克（Sihanoukville，又稱西港）以前是個寧靜海邊小鎮，如今聚集著助長犯罪的賭場，偏偏博弈業在疫情期間崩潰，以致這裡到處都是半成屋，七星海開發案極有可能重蹈西港的慘狀。

至於在寮國，習近平2013年宣布推動一帶一路後，2015年中寮簽署共建鐵路協議，以闢建中寮經濟走廊。

但是中國遊客並未因中寮鐵路完工後而湧入當地，身兼網路叫車司機的房仲觀察：「原來還說國內（中國）一天會來幾千人，但是現在一天才一班，不過，中國國內原本預期的報復性旅遊也沒發生。」

寮國民眾平均月收入僅197美元（約新台幣6334元），以致往來中寮之間的高鐵票價並非人人負擔得起，加上車站距離市中心平均約20公里的兩段過路費和耗費時間，民眾一般還是偏好慣用多年的公路。

雖然寮國國立大學中國研究中心宣稱，中寮鐵路帶來好處多，包括可收過路費、拓展旅遊業、吸引中國投資、推進工業化和創新農業等，但德國帕紹大學的東南亞專羅維德（Simon Rowedder）不這麼認為。

羅維德說，寮國政府對重大基礎設施的評估並未考慮可持續的長期發展利益，讓人感到憂心。

一如羅維德的研判，由於寮國可以出口的東西太少，反使泰國積極利用可促使物流時間縮短至3天的中寮鐵路把水果賣到中國，寮國卻落空。

報導指出，中寮鐵路對寮國的嘉惠目前看來只剩下吸引中國高端觀光客，但中國商人早已建立一條龍模式並佈局當地賺取各種利益，反而寮國業者幾乎沒有機會接待中國旅行團。

報導形容，習近平的中國夢列車已經駛進寮國，但對於身歷其境的人而言，卻未必個個都是美夢成真。