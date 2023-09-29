16億天價！陳泰銘珍藏2.5萬瓶葡萄酒 11月登拍場

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國巨董事長陳泰銘珍藏的2.5萬瓶葡萄酒，總估價高達5,000萬美元（約當台幣16億元），將於11月在香港舉行首場拍賣，是迄今市場上規模最大、價值最高的葡萄酒藏品，其中一些最稀有的酒款預計將以估價高達19萬美元（約台幣600萬元）拍出。

陳泰銘將葡萄酒視為「第九藝術」，是唯一可享用的藝術，使用的是其他藝術形式通常不涉及的感官，如味覺和嗅覺。業界估計，陳泰銘的葡萄酒蒐藏超過6位數，一個人一生都喝不完。

蘇富比拍賣行表示，這些葡萄酒來自陳泰銘超過40年的窖藏，獨具鑑賞力和敏銳味覺。陳泰銘是一位美食家和美學家，他的葡萄酒和藝術收藏堪稱世界之最。即將在拍廠舉槌的2.5萬瓶葡萄酒只佔其龐大收藏的一小部分，但對於拍賣市場來說，卻是一個決定性的時刻。

在全球對高品質葡萄酒的興趣高漲之際，蘇富比預估，陳泰銘的葡萄酒年份收藏不僅吸引葡萄酒鑒賞家，也會觸動全球葡萄酒愛好者的想像。

在這次拍賣藏品中，包括2瓶1985年產「美杜莎」（methuselahs，6公升）每瓶估價12萬～19萬美元；一瓶1999年產「美杜莎」估價10萬～13萬美元，1971年產3公升耶羅波安瓶（Jeroboam）估價11萬～14萬美元。

陳泰銘珍藏名釀將以一連五場專場拍賣會的形式進行，首場拍賣會將於11月23日至25日在香港舉行，之後將在巴黎、博納、紐約、倫敦舉辦拍賣會和特別活動，最後於明年秋季在香港再落下帷幕。