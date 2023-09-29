2024泰晤士世界大學排名出爐 英牛津居首、台大全台第一

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【中時新聞網 盧伯華】英國教育數據機構泰晤士高等教育（THE）發佈最新的2024世界大學排名，英國牛津大學排名第一，美國史坦福大學與麻省理工學院獲第2與第3。中國的大學排名進入百名之內的有12所，排名最前的是第12位的清華（中國）大學與第14位的北京大學。台灣排名最高的是第152的台灣大學，還落在排名150的四川大學之後。

過去曾在教育界頗有影響力的英國泰晤士高等教育（Times Higher Education, THE）數據機構，每年會發布全球綜合與各學科排名評鑑。今年列入2024評鑑的包括全球108個國家和地區的1904所大學。

今年排名進入前10的全數為英美大學，英國除了排名第1的牛津大學外，還有排名第5的劍橋大學與排名第8的倫敦帝國學院。美國除了史丹佛大學排名第2位、麻省理工學院排名第3之外，還有哈佛大學、並林斯頓大學、加州理工學院、加州大學柏克萊分校、耶魯大學等校進入前10名。

中國的大學排名狀況仍相當突出，其中清華大學排在第12位，北京大學第14位。其次進入100名的還有上海交大（43）、復旦大學（44）、浙江大學（55）、中國科技大學（57）、南京大學（73）；香港則有香港大學（35）、香港中文大學（53）、香港科技大學（64）、香港城市大學（82）、香港理工大學（87）。

至於一向在這項排名中不太受歡迎的台灣，僅台灣大學（152）排名進入200名內，還低於中國四川大學（150）。

亞洲地區其他知名大學如東京大學（29）、京都大學（55），排名有明顯上升；韓國首爾大學（62）、延世大學（76）、韓國科學技術高級研究所(83)表現也不錯；新坡國立大學（19）、新加坡南洋科技大學（32），皆較台灣、香港與韓的大學排名更優。

據了解，泰晤士高教機構數據調查指標包括：教學聲譽調查、生師比、博士生跟學士生比、博士生師比、機構收入、研究聲譽調查、研究收入、研究生產力、研究論文被引用、國際學生比例、國際師資比例、國際合作、產學收入等。另外《美國的美國新聞及世界報導》（U.S. News & World Report）也以類似的13項指標進行評艦，並建立排名。

全球類似的大學排名大約有20多種，使用的方法與指標都有些差異。有時也常因為學校提供的訊息不正確，評比結果經常讓人跌破眼鏡，也引起不少爭議，甚至爆發造假醜聞。因此學術界都建議，這類評比只能做為參考，在求學選校的過程中不宜過度依賴相關數據。